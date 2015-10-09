Apple удалила некоторые приложения из-за угрозы безопасности пользователей

Представители компании заявили о том, что приложения угрожают безопасности пользователей тем, что устанавливают сертификаты, которые передают личные данные третьим лицам, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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Как говорится в заявлении компании, "Apple всеми силами старается защитить личную жизнь и безопасность пользователей. Мы сотрудничаем с разработчиками с целью как можно скорее вернуть приложения в App Storе, пытаясь решить проблемы с конфиденциальностью наших клиентов".

Одним из удаленных приложений стала программа Been Choice, которая позволяла блокировать рекламу в приложениях.

Ранее стало известно о том, что устройства Apple атакует новый троян. Вирус под названием YiSpecter обладает достаточно широкими возможностями и скрывается под видом приложения QVOD. Он позволяет злоумышленникам показывать на заражённом устройстве рекламные сообщения, может изменять закладки в Safari и восстанавливается после удаления.