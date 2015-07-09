NASA опубликовало снимок поверхности Солнца в рентгеновском диапазоне (фото)

Об этом сообщается на официальном сайте NASA, передает ZN.UA. Рентгеновские лучи высокой энергии, запечатленные с помощью Ядерного спектроскопического телескопа (NuSTAR) NASA, представлены в голубом цвете, рентгеновские лучи низкой энергии, сфотографировал японский космический аппарат Hinode, они светятся зеленым, а ультрафиолетовая энергия, сфотографированная с помощью Обсерватории солнечной динамики NASA светится красным и желтым.

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Все три телескопа сделали снимок Солнца в одно и то же время 29 апреля этого года, а аппарат NuSTAR составил изображение по методу мозаики из нескольких более мелких снимков.

Активные области на поверхности Солнца нагреваются до нескольких миллионов градусов. Бело-голубые области, показанные с помощью NuSTAR, позволили определить наиболее активные пятна на солнечной поверхности.

В июне этого года NASA опубликовало фотографию эволюции гигантской стрелки на Солнце.