Исследователи NASA показали поведение воды в невесомости (видео)

Эксперты агентства провели эксперимент, чтоб наглядно показать, что происходит с водой в состоянии невесомости, пишет ZN.ua.

Наиболее яркие и впечатляющие моменты были объединены в видеоролик.

На видео видно, что в космосе вода не течет, не "прилипает" к поверхностям, а превращается в шары. Это объясняется силой поверхностного натяжения, которая "работает" в космосе.

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Шар является фигурой с самой маленькой площадью поверхности. А в космосе давление направлено на уменьшение объема тела, поэтому вода приобретает такие очертания.

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