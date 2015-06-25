Исследователи NASA показали поведение воды в невесомости (видео)
01:47, 25 июня 2015Наука и IT
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Исследователи американского космического агентства NASA создали познавательное видео о "поведении" воды в невесомости.
В космосе вода не течет / Sploid
Эксперты агентства провели эксперимент, чтоб наглядно показать, что происходит с водой в состоянии невесомости, пишет ZN.ua.
Наиболее яркие и впечатляющие моменты были объединены в видеоролик.
На видео видно, что в космосе вода не течет, не "прилипает" к поверхностям, а превращается в шары. Это объясняется силой поверхностного натяжения, которая "работает" в космосе.
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Шар является фигурой с самой маленькой площадью поверхности. А в космосе давление направлено на уменьшение объема тела, поэтому вода приобретает такие очертания.
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