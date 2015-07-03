Плутон оказался "пятнистым" на цветных снимках с New Horizons (фото)

Об этом сообщила пресс-служба NASA, передают РИА Новости. "Это реальная загадка для нас – мы пока не знаем, чем являются эти пятна, и нам не терпится раскрыть их тайну. Кроме того, большую тайну для нас представляет то, что поверхность Плутона намного светлее и белее, чем темный и серый Харон", - заявил научный руководитель проекта New Horizons Алан Стерн.

Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)

По его словам, каждое загадочное пятно обладает диаметром примерно в 300-400 км, и они встречаются во всех уголках поверхности Плутона и на "видимом" и на "темном" полушариях планеты.

Цветные снимки Плутона были получены путем слияния фотографий высокого разрешения с черно-белой камеры LORRI и данных о цвете поверхности Плутона, извлеченной с низкокачественных фотографий камеры Ralph. Помимо цвета "царя подземного мира", в ближайшее время ученые приступят к поиску облаков в разреженной атмосфере Плутона при помощи этих же камер.

Зонд New Horizons был запущен 19 января 2006 года. Его основная цель - Плутон и его спутники, Харон, Никта и Гидра. Ожидается, что аппарат подойдет к Плутону на минимальное расстояние в июле 2015 года. После этого он может продолжить исследования объектов в поясе Койпера - внешнем поясе астероидов, где существует множество крупных ледяных тел, многие из которых, как полагают астрономы, больше Плутона.