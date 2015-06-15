Названы самые популярные цвета у жителей разных странах мира

Больше всего любителей синего цвета живет в Великобритании (33%), меньше всего - в Индонезии (23%), пишет "Вокруг света". При этом каждый из опрошенных ставил синему на 8–18 очков больше, чем любому другому цвету. Интересно, что синий победил даже в таких странах, как Китай, где красный, желтый и зеленый считаются цветами благополучия и удачи. Хотя в китайском языке лишь недавно появились различные слова для обозначения синего и зеленого.

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В рейтинге популярности вторую строчку в разных странах занимают разные цвета. Так, наиболее любимым после синего в Таиланде, Китае и США является зеленый. В Индонезии, Сингапуре, Германии и Великобритании - красный. В Гонконге - фиолетовый. В Малайзии и Австралии второе место делят красный и фиолетовый.

В ходе опроса обнаружились различия по демографическому признаку. Например, синий более популярен среди мужчин, чем среди женщин в США (40% против 24%) и в Великобритании (40% против 27%), но женщины все равно склонны чаще отдавать предпочтение синему, чем другим цветам. Розовый цвет ожидаемо оказался более популярным у женщин, чем у мужчин, но даже среди женщин его предпочитают 10–13%, и розовый любим ими не больше, чем красный, фиолетовый и зеленый. Синий победил и во всех возрастных группах.

Напомним, ранее ученый из Швеции обнаружил, что на протяжении многих столетий самым популярным цветом в европейской живописи был и остается оранжевый. Однако в XX веке синий начал постепенно его вытеснять.