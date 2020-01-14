За рекламу в Instagram блогерам-мужчинам платят больше, чем женщинам - исследования

Согласно исследованию, женщин и мужчин блоггеров в мире почти поровну (женщин больше на 1%).

Как показывает исследование, в социальной сети Instagram мужчины-блоггеры получают за рекламу больше денег, чем женщины-блогеры. Интересно, что разница может быть незначительной и очень большой: от 7% до 92%.

Исследователи из компании HypeAuditor опросили 1600 блогеров из 40 стран мира, пишет 24 канал.

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И хотя, согласно исследованию, женщин и мужчин блоггеров в мире почти поровну (женщин больше на 1%), в среднем стоимость обычной публикации в блоггеров-мужчин составляет 1411 долларов, что на 7% больше, чем в опытных женщин (1315 долларов) .

Зато опрошенные мужчины, у которых меньше миллиона подписчиков, зарабатывают за одну рекламную публикацию около 2,5 тысяч долларов, а женщины – на 200 долларов меньше.

Еще больший разрыв заметно, если принимать во внимание рекламные истории мужчин и женщин блоггеров – 809 долларов и 633 доллара соответственно, что меньше на 27%.

А весь рекламный пакет, который включает публикацию, историю и минутное видео на мужских страницах продают в среднем за 4 тысячи долларов, женских – за 2,7 тысячи долларов. Разрыв в оплате рекламы составляет 92% в пользу мужчин.