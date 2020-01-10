Невидимая клавиатура и робот, который подает туалетную бумагу: топ необычных и впечатляющих новинок CES-2020 (видео)

Французский стартап Wello представил трехколесный велосипед, который работает на солнечных панелях.

С 7 по 10 января в Лас-Вегасе традиционно проходит крупнейшая в мире выставка потребительской техники и электроники CES-2020. На выставке компании и стартапы показывают гаджеты, которые только готовятся к выпуску в свет.

УНИАН собрал топ необычных и впечатляющих гаджетов, представленных на CES в этом году.

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Робот, который подает туалетную бумагу

Компания Procter&Gamble представила двухколесного работа RollBot. Он может доставить пользователю новый рулон туалетной бумаги, когда это необходимо. Вызвать его можно с помощью фирменного приложения на смартфоне.

Умный солнцезащитный козырек

Bosch представил "умный" солнцезащитный козырек Virtual Visor для тех, кто за рулем. Прозрачный ЖК-дисплей подключается к камеры наблюдения в салоне авто. Он определяет положение глаз водителя и затемняет только ту часть, через которую солнце может светить ему в глаза.

Велосипед на солнечной энергии

Французский стартап Wello представил трехколесный велосипед, который работает на солнечных панелях. Он помещается на велодорожках и для него не нужны права. Максимальная скорость - 40 км/ч, стоимость - около 7 тысяч евро.

Невидимая клавиатура SelfieType

Компания Samsung презентовала "невидимую" клавиатуру SelfieType. Для этого используется фронтальная камера и работа искусственного интеллекта. SelfieType анализирует движения пальцев и переводит их в нажатия на QWERTY-клавиатуре.

"Умная" пижама для пожилых людей

Японская компания Xenoma презентовала пижаму для контроля за здоровьем пожилых людей. Она следит за давлением, пульсом и частотой дыхания человека, а также за температурой тела. При падении или другом случае костюм автоматически посылает тревожный сигнал родственникам на смартфон.

Электромобиль в стиле "Аватар"

Mercedes-Benz презентовал электромобиль Vision AVTR. Авто является воплощением идеи экологии и взаимодействия пассажиров с авто, как с живым организмом. Разработчики отмечают, что на необычную эстетику их вдохновили именно симбиотические отношения героев фильма «Аватар». На дисках можно увидеть подсветку в виде лепестков цветка, а на крыше - "чешую". Vision AVTR получил повнокероване шасси, поэтому может двигаться не только вперед, но и вбок под углом 30°.

Как сообщал УНИАН, в Японии создали "умную" одежду для собак, которая определяет их настроение. Устройство поможет владельцам животных лучше понять своих воспитанников.