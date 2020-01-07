В Японии создали "умную" одежду для собак, которая определяет их настроение
На ежегодной выставке электроники CES в Лас-Вегасе представили "умную" одежду для собак, которая визуализирует настроение животных.
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Engadget.
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Отмечается, что устройство под названием Inupathy разработала японская компания Langualess.
Его датчики измеряют пульс собаки, анализируют его и определяют эмоциональное состояние животного, затем эта информация визуализируется на LED-дисплее, расположенном на спине животного.
Зеленый цвет означает спокойствие, красный - напряжение, а радуга - счастье.
К устройству можно присоединить смартфон и проследить, как менялся сердечный ритм собаки за последнее время.
Сейчас устройство не поступило в продажу, но разработчики обещают это сделать в ближайшие месяцы.
Как сообщал УНИАН, китайская компания Elephant Robotics сохдала робота-кошку MarsCat, которая может передвигаться по дому своего хозяина и отображать шесть эмоций.