Российский "Прогресс" войдет в плотные слои атмосферы 9 мая - аэрокосмическая оборона США
Грузовой космический корабль "Прогресс М-27М" может войти в плотные слои атмосферы 9 мая в 23:50 по киевскому времени.
Такая информация приводится на американских интернет-сайтах, осуществляющих наблюдение за различными объектами в космическом пространстве на основании данных Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), передает ТАСС.
"Согласно прогнозу, объект войдет в плотные слои атмосферы в субботу, 9 мая 2015 года в 23:50", - говорится в сообщениях. NORAD присвоило кораблю порядковый номер 40619.
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Вашингтонское сетевое издание Free Beacon подтверждает прогнозируемую дату вхождения корабля в атмосферу, но уточняет время - 20:30 по Киеву. В своей информации оно ссылается на представителей NORAD.
"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки".
Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты. Эксперты отмечают, что финальным местом падения может стать любая точка на нашей планете.