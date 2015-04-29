Космический грузовик "Прогресс" начал падение

Об этом сообщил РИА Новости источник в космической отрасли. "Так как запустить двигатели и выполнить корректирующий маневр не удается, космический грузовик постепенно теряет орбиту. Скорость снижения будет варьироваться в зависимости от состояния атмосферы и солнечного ветра, но в целом корабль только за эти сутки потерял десятки метров высоты. Точно рассчитать дату и район падения несгоревших в плотных слоях атмосферы фрагментов "Прогресса" будет возможно только за несколько часов до того, как это произойдет", - сказал собеседник агентства.

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Новые попытки взять на управление "Прогресс М27-М" специалисты ЦУПа пока предпринимать не будут, сообщил ранее источник, принимающий со вчерашнего дня участие в мероприятиях по стабилизации полета космического корабля.

"Прогресс М-27М", запущенный во вторник утром к МКС, продолжает полет в режиме неконтролируемой "закрутки". Нештатная ситуация произошла во вторник: грузовик "Прогресс-М27М" после запуска с "Байконура" по невыясненным причинам был выведен на нерасчетную орбиту и не может пристыковаться к МКС.