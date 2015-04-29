России не удалось спасти космический грузовик «Прогресс»

Российскому Центру управления полётами не удалось получить телеметрическую информацию с грузового корабля "Прогресс М-27М" в ходе первого за среду сеанса связи, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетного-космической отрасли.

"Попытка прошла безуспешно", - сказал источник.

Читайте такжеРоссия из-за кризиса значительно урежет расходы на космосРанее сообщалось, что специалисты в ходе сеанса связи пробуют перейти в режим ручного управления, чтобы остановить неконтролируемое вращение корабля. В Центре управления полетами не стали комментировать ситуацию.

"Прогресс М-27М" был запущен на орбиту накануне. Сразу после отделения корабля от ракеты-носителя "Союз-2.1а" стали поступать сообщения о не раскрытии антенн системы сближения "Курс". Затем оказалось, что корабль находится на нерасчетной орбите. В последующем выяснилось, что он неконтролируемо вращается.