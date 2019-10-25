Новый вид жуков назвали в честь эко-активистки Греты Тунберг

Автор открытия объяснил, что хотел таким образом отметить успехи девушки из Швеции в привлечении внимания к проблемам окружающей среды.

Новый вид жуков получил название в честь юной активистки движения за сохранение климата Земли Греты Тунберг. Хотя Nelloptodes gretae вряд ли можно назвать похожим на девочку из Швеции. Тело жука короче одного миллиметра. У него нет крыльев и глаз. Однако, на голове есть две закрученные антенны.

Как пишет BBC, ученый доктор Майкл Дерби выбрал имя для нового вида насекомых, потому что был "чрезвычайно впечатлен" кампанией шведской девушки. N. gretae впервые был обнаружен в Кении в 1960-х годах исследователем Уильямом Блоком. Он пожертвовал свои образцы Музею естествоведения Лондона в 1978 году.

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С того времени коллекция хранилась там. Изучая ее, Дерби наткнулся на неизвестный вид без имени. Назвав жука в честь Тунберг, он хотел отметить ее большой вклад в "повышение общественного понимания проблем окружающей среды".