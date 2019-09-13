В парке Днепра детям предоставляют возможность совершить воображаемое космическое путешествие (видео)

Сопровождают малышей в путешествия преподаватели планетария в костюмах астронавтов.

В скафандрах и шлемах: в Днепре дети в оригинальный способ изучают космос.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Просто в парке разбили шатер с гигантскими планетами и элементами ракеты. Ради погружения в космическое путешествие малыши надевают специальное одеяние. После знакомства с Солнечной системой идут в Лунный модуль, где, благодаря световым эффектам, создали атмосферу открытого космоса.

Сопровождают малышей в путешествия преподаватели планетария в костюмах астронавтов.

Это легендарный португальский проект "Дети на Луне", созданный европейским детским космическим агентством. Его увидели уже в 40 странах мира.

Почувствовать себя космонавтом можно абсолютно бесплатно детям от 5 до 12 лет - именно для этого возраста разработана учебная программа.

Преподаватели говорят, что таким образом ребенок лучше понимает, что именно происходит далеко в небе.