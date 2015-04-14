Россия хочет полететь на Луну до 2030 года
Лунная программа в 2028-2029 годах будет беспилотной, а с 2029 по 2030 год Россия планирует пилотируемый полет на Луну.
Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, передают РИА Новости.
"Для этого нужно начинать работу уже сейчас", — отметил он.
Роскосмос, по его словам, прорабатывает сейчас все предварительные стадии.
Напомним, еще в прошлом году вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил подумать, во сколько обойдутся полеты на Луну и Марс, и какие цели Россия сможет достигнуть.
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Между тем, он называл три стратегические задачи, которые стоят перед Россией в космической сфере: "расширение нашего присутствия на низких околоземных орбитах и переход от их освоения к использованию; освоение с последующей колонизацией Луны и окололунного пространства; подготовка и начало освоения Марса и других объектов Солнечной системы".