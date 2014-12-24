Россия уже передумала лететь на Луну - "вокруг враги"

"Нам говорят некоторые специалисты, в том числе из Роскосмоса, полетели на Луну, давайте ее осваивать. Мне раньше самому эта идея нравилась. Но сейчас надо посчитать, сколько это будет стоить денег. Какие у нас есть реальные цели на Луне, какие там есть полезные ископаемые — надо считать, денег у нас сейчас немного, и мы во враждебном окружении", — заявил Рогозин в эфире телеканала "Россия 24", передает Росбалт.

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Вице-премьер также прокомментировал планы по освоению Марса. "Еще раз говорю: давайте считать. Вот НАСА интересует Марс. Хотя и в этом я сомневаюсь — ну полетят они туда, докажут, что их астронавты могут сесть на Марс. Ну и что дальше? А какие конкретные задачи мы сможем решить на Марсе — надо думать", — добавил он.

Ранее вице-президент Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Виталий Лопота заявил, что Луна российским космонавтам пока не доступна.

"Чтобы достичь поверхности Луны экипажем в три человека, нужна ракета грузоподъемностью не менее 130-150 тонн на нижнюю орбиту. К сожалению, таких носителей сегодня нет. А те носители, которые есть, не позволяют этого сделать", — отметил он.

"Мы сегодня создаем ракеты грузоподъемностью 20 тонн на нижней орбите, в скором будущем дойдем до 25 тонн, но, чтобы подлететь к Луне, требуются массы на околоземной орбите 75 тонн. А чтобы еще приземлиться и обратно улететь, нужно по крайней мере удвоить эту грузоподъемность", — рассказал Лопота.

По его мнению, у России нет четкой стратегии развития космической отрасли, а о полетах космонавтов на Марс можно будет думать не раньше, чем через десять лет.

"Потребуется не менее десяти-пятнадцати лет, чтобы подойти к решению этой задачи, которая должна быть вписана в сценарий дальнейшего эволюционного развития российской космонавтики", — уверен вице-президент.

Между тем, вице-премьер России Дмитрий Рогозин называл три стратегические задачи, которые стоят перед Россией в космической сфере: "расширение нашего присутствия на низких околоземных орбитах и переход от их освоения к использованию; освоение с последующей колонизацией Луны и окололунного пространства; подготовка и начало освоения Марса и других объектов Солнечной системы".