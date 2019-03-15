Ледниковый период начался из-за столкновения континентов
Команда ученых из США обнаружила, что планета Земля пережила по меньшей мере три крупных ледниковых периода за 540 миллионов лет. Каждому из них предшествовали массивные тектонические накопления в районе экватора. Выводы ученых, опубликованные в журнале Science, по-новому оценивают причины возникновения таких периодов, которые до этого времени связывали с извержением вулканов.
Как пишет Newsweek, команда ученых во главе с Френсисом Макдональдом из Калифорнийского университета в начале искали столкновения тектонических плит, из-за которых возникли Гималаи. Когда океаническая плита начинает толкать континентальную, возникает ряд новых скал. Команда обнаружила два столкновения в тропических зонах возле экватора, виновных в появлении знаменитых гор. Но ученые также заметили, что эти столкновения мгновенно привели к событиям, из-за которых мировая атмосфера остыла.
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Поэтому они задумались: могло ли возникновение новых скал вызвать химическую реакцию, которая привела к глобальному похолоданию? Оценив интенсивность, с которой скалы офиолитов взаимодействуют с углекислым газом в атмосфере, они обнаружили, что они действительно могли устранить из атмосферы достаточные объемы парниковых газов, чтобы спровоцировать ледниковый период.
Тогда ученые решили проверить, происходили ли подобные закономерности в другие ледниковые периоды, которые пережила Земля. Они отследили случаи значительного охлаждения за 540 миллионов лет и сопоставить их с местами континентальных столкновений. Результаты показали, что перед каждым ледниковым периодом происходили столкновения в тропической зоне.
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По мнению исследователей, тепло и влажность в тропиках помогли кальцию и магнию в скалах вступить в химическую реакцию с углекислым газом в атмосфере. В результате большие объемы парниковых газов просто исчезли.
Сейчас человечество живет в ледниковом периоде, который начался 2,5 миллиона лет назад. Сейчас мир находится в цикле, во время которого на Земле наблюдается потепление в рамках ледникового периода.