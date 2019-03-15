Ледниковый период начался из-за столкновения континентов

Выход наружу скалистых пород резко повлиял на химический состав атмосферы Земли.

Команда ученых из США обнаружила, что планета Земля пережила по меньшей мере три крупных ледниковых периода за 540 миллионов лет. Каждому из них предшествовали массивные тектонические накопления в районе экватора. Выводы ученых, опубликованные в журнале Science, по-новому оценивают причины возникновения таких периодов, которые до этого времени связывали с извержением вулканов.

Как пишет Newsweek, команда ученых во главе с Френсисом Макдональдом из Калифорнийского университета в начале искали столкновения тектонических плит, из-за которых возникли Гималаи. Когда океаническая плита начинает толкать континентальную, возникает ряд новых скал. Команда обнаружила два столкновения в тропических зонах возле экватора, виновных в появлении знаменитых гор. Но ученые также заметили, что эти столкновения мгновенно привели к событиям, из-за которых мировая атмосфера остыла.

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Поэтому они задумались: могло ли возникновение новых скал вызвать химическую реакцию, которая привела к глобальному похолоданию? Оценив интенсивность, с которой скалы офиолитов взаимодействуют с углекислым газом в атмосфере, они обнаружили, что они действительно могли устранить из атмосферы достаточные объемы парниковых газов, чтобы спровоцировать ледниковый период.

Тогда ученые решили проверить, происходили ли подобные закономерности в другие ледниковые периоды, которые пережила Земля. Они отследили случаи значительного охлаждения за 540 миллионов лет и сопоставить их с местами континентальных столкновений. Результаты показали, что перед каждым ледниковым периодом происходили столкновения в тропической зоне.

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По мнению исследователей, тепло и влажность в тропиках помогли кальцию и магнию в скалах вступить в химическую реакцию с углекислым газом в атмосфере. В результате большие объемы парниковых газов просто исчезли.

Сейчас человечество живет в ледниковом периоде, который начался 2,5 миллиона лет назад. Сейчас мир находится в цикле, во время которого на Земле наблюдается потепление в рамках ледникового периода.