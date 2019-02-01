Удаление аккаунта в Facebook сделало людей счастливее - исследование

К концу эксперимента ученые обнаружили как позитивные, так и негативные эффекты деактивации аккаунта.

Ученые из Стэндфордского университета провели исследование с участием 2844 американских пользователей Facebook, часть из которых попросили удалить свои аккаунты на время промежуточных выборов.

К концу эксперимента участники почувствовали себя счастливее, стали проводить меньше времени в социальных сетях и больше - с семьей и друзьями. Также уменьшилась поляризация их политических настроений и информированность о происходящем в мире. Препринт статьи опубликован на сайте университета, пишет N+1.

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Появление социальных сетей сделало общение между людьми гораздо проще; кроме того, проще стало поддерживать собственные интересы и узнавать новости с помощью ленты, выстроенной под каждого пользователя, и тематических сообществ. Тем не менее, упрощение доступа к социальным сетям после появления смартфонов и прочих портативных гаджетов может привести к тому, что пользователи проводят в них слишком много времени. Это, в свою очередь, поднимает важные вопросы о возможном негативном влиянии социальных сетей. Так, прошлой осенью ученые провели пилотное исследование на выборке в 143 человека, с помощью которой показали, что сокращение времени, которое пользователи проводят в популярных соцсетях, уменьшает симптомы депрессии и избавляет от одиночества.

Негативный эффект от соцсетей может усиливаться во время важных социальных событий, например, выборов или нестабильной политической обстановки.

В новой работе ученые из Стэндфордского университета под руководством Ханта Эллкотта решили изучить влияние соцсетей на жизнь пользователей из США во время промежуточных выборов в конгресс, которые прошли в ноябре 2018 года.

Для этого они с помощью рекламы в Facebook собрали группу из 2844 добровольцев, которые выразили желание на четыре недели деактивировать свой аккаунт за менее чем 100 долларов (их, в свою очередь, выбрали из большей выборки людей, которые откликнулись на объявление). Из них затем исследователи случайно выбрали 58 процентов и попросили их на месяц, предшествующий дате окончания выборов, удалить свои аккаунты. Половине из этой группы (опять же выбранной в случайном порядке) к концу эксперимента заплатили деньги, а половине нет.

В течение четырех недель исследователи следили за состоянием участников при помощи онлайн и смс-опросов, а также контролируя их активность в Facebook (на случай выхода из эксперимента) и Twitter. Кроме того, участников опрашивали на предмет того, как они проводят свободное время без соцсети, сколько общаются с близкими, а также откуда получают новости и насколько они заинтересованы в политической жизни страны.

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Во время исследования только два процента участников, которые попали в экспериментальную выборку, заново активировали свои аккаунты. К концу эксперимента ученые обнаружили как позитивные, так и негативные эффекты деактивации аккаунта: участники стали меньше времени проводить в других социальных сетях и больше времени - с семьей и друзьями, улучшилось их психическое состояние, но также они стали менее информированны о происходящем в стране и мире.

Авторы работы также отмечают, что после эксперимента участники стали меньше времени проводить в соцсети, а то, что большое количество пользователей было согласно деактивировать свои аккаунты за деньги, говорит о том, что они понимают возможное негативное влияние, которое оказывает на них время, проведенное в Facebook.