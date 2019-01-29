Facebook накануне выборов усилит борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией

В рамках новой программы защиты выборов, Facebook изменит правила, касающиеся политической рекламы.

Facebook создаст специальный штаб, чтобы противостоять дезинформации и распространению фейковых новостей перед выборами, которые состоятся в этом году в Евросоюзе, Украине, Израиле, Индии.

Об этом сообщил ответственный за коммуникации компании Ник Клегг, передает Голос Америки.

Компания весной создает "центр операций, который будет заниматься защитой выборов". Центр будет располагаться в Дублине, отметил Клегг, выступая перед европейскими чиновниками 28 января.

Ранее компания уже организовывала отдельный центр, чтобы противостоять дезинформации на промежуточных выборах в США, а также а протяжении президентских выборов в Бразилии.

"Этот подход поможет быстро реагировать на дезинформацию, приобщать десятки экспертов компании, включая группы сбора информации, управления данными, исследований, инженеров и юристов", - говорит Клегг.

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Деятельность компании привлекла внимание европейских политиков из-за своих объемов. Каждый день 100 миллиардов сообщений проходит через сервисы Facebook, заявил чиновник.

Ежедневно, используя автоматические системы, компания предупреждает создание миллиона ненастоящих аккаунтов, подчеркнул Клегг.

Клегг напомнил об успешной остановку компанией фейковых российских аккаунтов, которые действовали в Украине.

В рамках новой программы защиты выборов, Facebook изменит правила, касающиеся политической рекламы. Так, компания сообщит имена тех, кто платит за ту или иную политическую рекламу, что касается кандидатов, или важных политических вопросов, а также сохранять политическую рекламу в публичном доступе в течение семи лет.

Ранее УНИАН сообщал, что американская социальная сеть Facebook расширит некоторые из своих правил политической рекламы и инструментов для ограничения избирательного вмешательства в Индии, Нигерии, Украине и Евросоюзе в ближайшие несколько месяцев.