В Лондоне почти через 200 лет нашли останки исследователя Флиндерса, который дал название Австралии

Остатки исследователя узнали с помощью свинцовой пластины с надписью, которая была в могиле.

Археологи в Лондоне нашли останки британского исследователя Мэтью Флиндерса, который исследовал австралийский материк и дал Австралии ее нынешнее название. Место его захоронения точно не было известно почти 200 лет.

Могильную плиту Флиндерса нашли во время раскопок на железнодорожной станции Еустон, пишет Громадське. Там проводят работы перед строительством высокоскоростной железнодорожной линии из Лондона к Бирмингема.

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В первой половине 19 века там было кладбище. В 1840-х годах Еустон станция в Лондоне расширилась частично на территорию кладбища, и часть могильных плит просто сняли, в частности, и плиту Флиндерса. Тогда историки опасались, что место его захоронения потеряли навсегда.

Остатки исследователя узнали с помощью свинцовой пластины с надписью, которая была в могиле. Согласно отметке на ней, исследователя похоронили 23 июля 1814 года. Флиндерс умер в 40 лет от инфекции почки.

HS2 archaeologists working at Euston have discovered the remains of Captain Matthew Flinders. The @RoyalNavy explorer was first to sail around #Australia and is credited with naming it.

Learn more: https://t.co/mAxsWctJat#Australiaday#HS2digspic.twitter.com/8ouVRX6uw0 — HS2 Ltd (@HS2ltd) January 25, 2019

По данным АВС, его перезахоронят в другом месте. Кроме могилы Флиндерса археологи нашли еще 40 тысяч останков людей, которые также перезахоронят.

Мэтью Флиндерс жил в 1774-1814 годах. Он был британским исследователем, который служил в военно-морских силах, а впоследствии принимал участие в морских экспедициях. Впервые он исследовал и нанес на карту побережье Австралии в 1801-1803 годах. Именно Флиндерс стал первым, кто полностью обплив материк и использовал название «Австралия» в своих научных работах. После публикации его книги "A Voyage to Terra Australis» название «Австралия» стали широко использовать для открытого материка.

В его честь в Австралии названы населенный пункт, один из университетов и даже остров у берегов Тасмании.