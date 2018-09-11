В Австралии нашли огромные золотые самородки: вес крупнейшего почти 100 кг (фото)

В стране эту находку уже назвали феноменальной и захватывающей.

В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы.

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Каждый из этих камней стоит по первым и самым приблизительным оценкам - миллионы долларов. В самом большом, который весит 95 кг, содержится около 2400 унций золота (это больше 70 кг), сообщили в добывающей компании RNC Minerals, передает Би-би-си. В компании уточнили, что на прошлой неделе из шахты вблизи Калгурли удалось добыть золота на сумму около $11 млн.

Находку шахтеров оценивают как очень редкую. "Люди все еще обнаруживают самородки на территории золотых приисков, но обычно они весят всего несколько унций", - сказал профессор Сэм Спиринг, руководитель австралийской горнодобывающей школы в университете Кертин.

Золотодобытчики оценили больший из камней приблизительно в $3 млн, а второй самородок весом 63 кг (в нем 1600 унций золота) - в $1,9 млн.

Основной состав камней - кварцевая порода

По словам профессора Спиринга, обычно шахтеры Австралии добывают около 2 кг золота на тонну скальной породы. "Очень редко мы видим подобные результаты. Это феноменальная и захватывающая находка", - говорит он.

До обнаружения золота на прошлой неделе специализацией шахты была добыча никеля.

Австралийский Калгурли - золотодобывающий регион с большой историей. Город Калгурли был основан 17 июня 1893 года золотоискателем Патриком Хэнненом, который обнаружил поблизости крупное месторождение золота, до сих пор считающееся одним из крупнейших в Австралии (эту местность часто называют "Золотой милей").