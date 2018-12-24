Российский космонавт рассказал, что отверстие в "Союзе" просверлили изнутри

Однако когда появилось отверстие, ответят уже следственные органы, уточнил космонавт.

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» было проделано изнутри.

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Об этом сообщил космонавт российский Сергей Прокопьев, передает kommersant. Он и его коллега Олег Кононенко ранее выходили в открытый космос для обследования внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и «Союза».

«Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но когда оно появилось, ответят уже следственные органы», - заявил Прокопьев на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Как сообщал УНИАН, отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09» обнаружили 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать дыру.