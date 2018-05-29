Астронавтка-рекордсменка рассказала, как сложно сходить в туалет в космосе

"Приходится быть очень точными, чтобы достичь цели", - отметила Уитсон.

У астронавта NASA Пегги Уитсон слезы наворачиваются на глаза от мысли, что она больше не полетит в космос, однако за туалетом на МКС она не скучает.

Как пишет Business Insider, задача помочиться проста - специальная воронка собирает жидкость, которая в течение недели перерабатывается в питьевую воду. Вот со второй задачей проблем больше, говорит Уитсон. Для этой цели в туалете есть маленькая дыра размером с банку газировки, экскременты убираются вакуумным отсосом, запечатываются в пакет и утилизируются, как мусор.

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"Приходится быть очень точными, чтобы достичь цели. Кроме того, пакуется все это вручную. Надеваешь перчатки и собираешь все в пакет", - говорит астронавт. Если в туалете неисправность, то отходы начинают плавать вокруг, и астронавту приходится убирать все вокруг в кабине туалета.

При этом туалет на МКС не так плох, как подгузники с максимальной абсорбирующей способностью. Их космонавтам приходилось использовать в ранних миссиях.

Пегги Уитсон провела на МКС рекордные 665 дней. В 2002 году состоялся ее первый полет в космос, а пять лет спустя она стала первой в истории МКС женщиной-командиром экипажа. Она также является самой пожилой женщиной в космосе за всю историю его освоения - на свою третью миссию к МКС в 2016 году она отправилась в возрасте 57 лет.

Как сообщал УНИАН, космический отель может принять первых туристов уже в 2022 году.