Ученые нашли в ЮАР новый вид гигантского динозавра (видео)

Самое впечатляющее в найденном динозавре - невероятная прочность и толщина его конечностей.

Международная команда исследователей под руководством палеонтолога профессора Джоны Куаниере из Витватерсрандского университета обнаружила новый вид динозавра в провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Вид, названный Ledumahadi mafube, описан в журнале Current Biology, передает Naked Science.

Видовое название динозавра - mafube - в переводе с сесото, языка группы банту, одного из одиннадцати официальных языков ЮАР, означает "гигантский раскат грома на заре". По мнению палеонтологов, это хорошо отражает внушительные габариты динозавра, а также указывает на его родство с группой зауроподов.

Зауроподы - группа (или инфраотряд) четвероногих растительноядных динозавров, принадлежащих отряду ящеротазовые. Всего зауроподов насчитывается 130 видов - это 13 семейств и 70 родов. Все они обитали с юрского по меловой период, то есть около 85-200 миллионов лет назад. Зауроподы в основном имели огромное тело, но относительно маленькую голову, венчавшую длинную шею. Среди представителей этой группы наиболее известны диплодоки и брахиозавры.

Ledumahadi mafube - один из самых близких родственников зауроподов и даже один из их возможных предков, поскольку он жил более 200 миллионов лет назад. Передние конечности maufabe были крепче и подвижнее, чем у типичного зауропода. Этот факт заставил палеонтологов назвать mafube эволюционным экспериментом. В остальном ящеры внешне были похожи на представителей более поздней группы.

Читайте такжеАрхеологи нашли в Египте остатки травоядного тираннозавра возрастом 80 миллионов лет

Как рассказывает один из авторов исследования, самое впечатляющее в найденном динозавре - невероятная прочность и толщина его конечностей. Хотя у зауроподов, несмотря на их размеры, конечности были относительно тонкими.

Благодаря методу, включающему измерение конечностей, ученые определили, что mafube передвигался на всех четырех лапах. Это обстоятельство интересно и с эволюционной точки зрения, так как большинство динозавров - членов одной с mafube группы, живших также 200 миллионов лет назад, передвигались на двух ногах.

Кроме того, остеогистологический анализ окаменелых останков показал, что найденный динозавр был уже взрослой особью: на это указывает характер изменений костей, демонстрирующий замедление темпов их роста перед смертью.

Видео: Wits University OFFICIAL

Новый вид динозавра генетически тесно связан с другими гигантскими динозаврами из Аргентины, что подтверждает теорию суперконтинента Пангея, однако расширяет его временные границы и сдвигает с палеозоя на эру позже.