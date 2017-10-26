Ученые выяснили, зачем тираннозаврам были нужны передние лапы

Короткие передние лапы тираннозавра отнюдь не были бесполезны – он мог успешно использовать их в бою, быстро нанося жертве тяжелые раны острыми когтями, считает палеонтолог Стивен Стэнли из Гавайского университета в Маноа. О своей теории он рассказал на ежегодной встрече Геологического общества США, как пишет "Газета.ру"

У предков тираннозавров были более длинные конечности, но когда они начали использовать челюсти вместо лап, чтобы хватать добычу, конечности со временем атрофировались. Предполагалось, что они годились в лучшем случае для того, чтобы толкнуть жертву на землю или удержать ее, а, может, и вовсе были бесполезны.

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Однако известно, что передние лапы тираннозавров были достаточно сильными, с крепкими костями, каждая лапа закачивалась острыми когтями около 10 см в длину. Стэнли считает, что такое строение лап отлично подходило для нанесения смертельных ран находящемуся в непосредственной близости противнику. Двухпалые лапы подходят для этой задачи лучше трехпалых – из-за распределения нагрузки удары получаются сильнее. Кроме того, отмечает Стэнли, когти тираннозавра скорее напоминают медвежьи, чем предназначенные для хватания орлиные.

Впрочем, не всем исследователям такая версия кажется достаточно убедительной. Палеонтолог Томас Хольц из Мэрилендского университета в Колледж-Парке отмечает, что зона поражения у тираннозавра была бы в таком случае очень маленькой. Однако передние лапы тираннозавров росли медленнее остального тела, так что у молодых животных они были достаточно длинными, чтобы использовать их в бою.