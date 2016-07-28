Ученые выяснили, как возникла Тихоокеанская плита

Ученые построили трехмерную модель, которая позволяет отследить эволюцию самой древней части Тихоокеанской плиты, расположенной к востоку от Марианской впадины, сообщает Lenta.ru. Современная плита, как показали ученые, образовалась из неустойчивого тройника - места совпадения границ трех древних литосферных плит.

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Расположенные друг с другом древние литосферные плиты, сходящиеся в одной точке, примерно 190 млн лет назад начали попарное взаимно противоположное движение. В результате этого с течением времени тройник преобразовался в протоплиту треугольной формы и затем - в современную Тихоокеанскую плиту.

Ее рождение ученые связывают с прекращением субдукции (погружения одной литосферной плиты под другую) под Панталассом (древним океаном, омывающим суперконтинет Пангея) и постепенным охлаждением формирующейся протоплиты.

В настоящее время на планете присутствуют тройники, однако они являются геологически стабильными. К ним относятся, в частности, структура под южной частью Атлантического океана, которая в течение последних ста лет практически не менялась. В дальнейшем геологи планируют описать историю формирование Панталасса.