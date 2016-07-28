Ученые выяснили, как возникла Тихоокеанская плита
Геологи из Утрехтского университета (Нидерланды) описали процесс формирования древнейшей литосферной плиты Земли.
Ученые построили трехмерную модель, которая позволяет отследить эволюцию самой древней части Тихоокеанской плиты, расположенной к востоку от Марианской впадины, сообщает Lenta.ru. Современная плита, как показали ученые, образовалась из неустойчивого тройника - места совпадения границ трех древних литосферных плит.
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Расположенные друг с другом древние литосферные плиты, сходящиеся в одной точке, примерно 190 млн лет назад начали попарное взаимно противоположное движение. В результате этого с течением времени тройник преобразовался в протоплиту треугольной формы и затем - в современную Тихоокеанскую плиту.
Ее рождение ученые связывают с прекращением субдукции (погружения одной литосферной плиты под другую) под Панталассом (древним океаном, омывающим суперконтинет Пангея) и постепенным охлаждением формирующейся протоплиты.
В настоящее время на планете присутствуют тройники, однако они являются геологически стабильными. К ним относятся, в частности, структура под южной частью Атлантического океана, которая в течение последних ста лет практически не менялась. В дальнейшем геологи планируют описать историю формирование Панталасса.