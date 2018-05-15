Facebook приостановил работу 200 приложений из-за скандала с Cambridge Analytica

Работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

Соцсеть Facebook приостановила работу около 200 приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей.

Как сообщает УП со ссылкой на Reuters, работу приложений остановили во время первого этапа просмотра соцсетью программ, которые имеют доступ к большому объему информации пользователей в ответ на скандал по поводу консалтинговой компании Cambridge Analytica.

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По словам представителя соцсети Айма Арчибонга, работу приложений приостановили, чтобы выяснить, злоупотребляли ли они полученными данными.

"Еще надо много поработать, чтобы найти все приложения, которые могли злоупотреблять данными людей в Facebook - и это будет продолжаться некоторое время ... У нас большие команды экспертов, которые тяжело работают как внутри компании, так и за ее пределами над анализом этих приложений", - сказал Арчибонг.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.