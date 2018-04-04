В Facebook сообщили, что Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов пользователей
Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook.
Об этом рассказал главный технический директор Facebook Майк Шропфер, говорится в сообщении на сайте администрации соцсети.
Facebook сообщила, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.
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Компания также заявила, что в будущем позволит пользователям соцсети узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.
"Мы также расскажем людям о том, получала ли Cambridge Analytica доступ к их данным", - пообещал Шропфер.
Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.
Напомним, западные СМИ в марте опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, собиравшей данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе.
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных. По его словам, компания еще в 2015 году просила Cambridge Analytica удалить полученные данные, но не убедилась, что это требование было выполнено.