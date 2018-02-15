Начало заката: журналисты рассказали о сокращении аудитории Facebook

В Европе рост FB практически прекратился, а в США и Канаде впервые наметилось падение — в 2017 году сеть потеряла около 1 млн североамериканских юзеров.

Самая популярная в мире соцсеть Facebook стремительно теряет сторонников и молодую аудиторию во всем мире. Данная тенденция коснулась также и Украины, где наиболее продвинутые пользователи отказываются от своих Facebook-аккаунтов и уходят в иные соцсети, либо в мессенджеры.

Читайте такжеFacebook відкриє три навчальних центри в країнах ЄвропиОб этом говорится в материале еженедельника «Новое время». Отмечается, что последние два года были для детища Марка Цукерберга не самыми простыми: не соцсеть обрушился шквал критики, а динамичный рост сменился стагнацией.

Молодежь в развитых странах, как утверждается, все чаще предпочитает олдскульному Facebook более современные площадки вроде Instagram или мессенджеров, таких как WhatsApp и Snapchat - за последние два года они приросли по числу пользователей в два-три раза.

Указывается, что рост Facebook на мировом рынке замедлился. Несмотря на то что соцсеть с аудиторией 2,1 млрд посетителей остается планетарным лидером среди аналогов и других площадок для общения, с 2013-го она растет всего лишь на 14 % в год. И то в основном за счет развивающихся рынков — Азии, Африки и Латинской Америки. В Европе рост практически прекратился, а в США и Канаде в конце прошлого года впервые наметилось падение — в четвертом квартале 2017-го FB потерял примерно 1 млн североамериканских юзеров.

Альтернативные Facebook площадки, тем временем, динамично растут. По сравнению с 2015-м Instagram вырос на 100 %, Snapchat — на 138 %, Telegram — на 200 %, WhatsApp — на 66 %. Отмечается, что среди мессенджеров №1 в мире — не Facebook Messenger со своими 1,2 млрд пользователей, а WhatsApp — его поклонников в мире более 1,5 млрд

Тем не менее, в Украине число «отступников» Facebook пока не достигло критически значимого уровня. По данным издания Watcher отечественная аудитория Facebook растет динамично: с 2009-го число FB-пользователей увеличилось в 177 раз — с 62 тыс. до 11 млн человек. При этом, последние 4 млн пришли в 2017 году, после запрета российских аналогов — «Вконтакте» и «Одноклассников». Эксперты убеждены, что в ближайшее время эта тенденция не изменится.

В то же время, Facebook сталкивается с жесткой конкуренцией и в Украине. Так, Instagram уже растет здесь почти в два раза быстрее, чем FB: его аудитория среди украинцев составляет 7,5 млн. В сравнении с прошлым годом рост составил более 106 %. Отмечается, что 2,5 млн пользователей украинского Instagram вообще не зарегистрированы в Facebook.

Несмотря на это, подчеркивается, что даже в случае упадка FB одноименная корпорация продолжит свое существование за счет поглощения популярных площадок. Так, предчувствуя тренд, Цукерберг и его команда в апреле 2012 купили Instagram за 1 млрд долларов, а в 2014-м приобрели WhatsApp за 19 млрд долларов.

Напомним, американский бизнесмен, инвестор и филантроп Джордж Сорос ранее раскритиковал технологических гигантов Google и Facebook, назвав их монополиями, которые могут создать предпосылки для подрыва демократии.

Подробнее о дальнейших перспективах самой популярной в мире соцсети читайте в в новом выпуске журнала «Новое время» (№6, 15 февраля 2018).