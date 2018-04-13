Samsung выпустила смартфон без подключения к интернету

Южнокорейские студенты смогут получить этот телефон бесплатно при условии, что после экзаменов купят себе новый Samsung.

Южнокорейская компания Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория «смартфона» - местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета.

Как передает Ain.ua, J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в J2 Pro нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

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Аппарат обладает 5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением qHD, работает на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1.4 GHz, имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 Гб (расширяется с помощью SD-слота). Он поставляется с одним предустановленным приложением, Diodict 4, которое помогает студентам учить новые слова из корейского и английского языков. Об установленной оперативной системе сведений нет, но вероятнее всего, на борту Android с внешней оболочкой.

Стоимость J2 Pro в Корее - $185, но необычным «смартфоном» можно обзавестись и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный рефанд средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании из топовых серий S или A.

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