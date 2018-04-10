Обновление iOS "убило" экраны некоторых iPhone 8

Проблема наблюдается у телефонов, в которых экран был заменен не в официальных сервисных центрах Apple.

Последнее обновление мобильной операционной системы iOS 11.3 оказалось несовместимо с экранами iPhone 8, которые заменяли не в официальных сервисах Apple.

Как сообщает Vice, после замены экрана не в официальном сервисном центре, обновление системы привело к тому, что смартфон перестал воспринимать сигнал сенсора экрана. При том, что до обновления все работало исправно.

По словам гендиректора одного из сторонних сервисов, его компании пришлось оформить около 2 тысяч возвратов после того, как iOS обновилась.

Читайте такжеApple выпустила iPhone 8 в красном цвете (фото)Владельцы мастерских предпологают, что Apple делает это специально, чтоб призвать владельцев "яблочной" техники пользоваться только официальными сервисами. Подобный случай был, когда техника Apple отказывалась заряжаться от кабеля стороннего производства.

Пока не известно, собирается ли компания исправлять эту ошибку в последующих обновлениях.

Как сообщал УНИАН, в начале года разгорелся скандал с участием Apple. Пользователи начали жаловаться, что компания специально занижает производительность смартфонов без их ведома. В компании это признали, обосновав это тем, что таким образом они продлевают продолжительность "жизни" смартфона. Однако под давлением жалоб пользователей, компания в обновлении iOS все же разрешила отключать замедление работы процессора.

Но этот случай имеет свои последствия для компании. Против Apple начали расследование. Американские следователи начали опасаться, что компания могла вводить в заблуждение не только пользователей, а и инвесторов, скрывая данные о производительности смартфонов.