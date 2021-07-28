Рецепт вареников с вишнями от мамы ведущего дневного шоу "Твій день" Тимура Мирошниченко

В студию шоу "Твій день" на канале 1+1 впервые пришла мама телеведущего Тимура Мирошниченко Тамара Евгеньевна. Вместе с сыном они приготовили любимое блюдо многих украинцев - вареники с вишнями. Сейчас как раз сезон этой сочной и полезной ягоды.

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Мама не случайный человек на кухне. 26 лет проработала в гимназии инспектором по питанию, - представил зрителям своего самого родного человека Тимур. - Каждый раз, когда у нас дома какой-то праздник или застолье, мама готовит столько еды! Она всегда была впереди кулинарной моды. Еще когда так никто не делал, у нас в семье мама часто экспериментировала на кухне - добавляла фрукты к обычным салатам, например. Многих тогда это удивляло.

Как отметила Тамара Евгеньевна, готовить вареники не сложно. Главное - делать все с любовью, тогда обязательно все получится.

В детстве это было мое любимое блюдо. Но сейчас я даже не помню, когда последний раз их ел", - прокомментировал Мирошниченко, который в последнее время очень внимательно следит за своей фигурой, поэтому старается меньше есть блюд из теста. Но как отказаться от маминых вареников? Тим всегда поддерживал меня на кухне и помогал есть вареники, а не готовить их, - улыбаясь, призналась в прямом эфире "Твій день"Тамара Евгеньевна. - К слову, а вот что он не любит есть, так это холодец, лук, чеснок и оливки.

Также во время приготовления вареников в прямом эфире на канале 1+1 женщина рассказала некоторые интересные подробности о своем известном сыне:

Тимур очень положительный, это именно он меня научил по-другому смотреть на мир и всегда искать что-то хорошее. Часто прислушиваюсь к советам сына. Между нами очень тесный контакт всю жизнь. Он маленьким часто хулиганил, но очень веселым мальчиком был. Помню, когда я его ругала, он сидит, тихо слушает, а потом поднимает голову и говорит: "Мама, уже три минуты прошло. А ребенок не усваивает, что ему говорят дольше трех минут. Можешь дальше меня не ругать". И все - сидит и дальше улыбается. Ну как можно ругать такого ребенка?.

Рецепт вареников с вишнями

Для теста:

2 стакана муки высшего сорта;

1 стакан кефира;

1 яичный желток;

½ ч.л. соды;

щепотка соли.

Для начинки:

500 г вишни без косточек;

150 г сахара;

1 ч.л. крахмала;

вишни и сметана для поливки.

Берем глубокую миску, выливаем кефир комнатной температуры и желток, все вместе перемешиваем. Затем сухие продукты смешиваем - муку, щепотку соли, соду. Далее смешиваем сухие ингредиенты с кефиром и желтком и начинаем вымешивать. Тесто должно быть мягким и рыхлым. Затем тесто разделить на несколько частей. Отдельно брать каждую и с помощью скалки раскатать тонко (но так, чтобы не рвалось). Взять формочку (можно обычную чашку или стакан) и вырезать кружочки, прижимая к тесту. На каждый кружочек положить по несколько вишен и немножко крахмала с сахаром и слепить.

Варить в кипящей чуть подсоленной воде 5 минут.

Приятного аппетита!

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Авторы: Диана Могилевич, Кристина Кащавцева