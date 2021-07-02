Шоумен и ведущий проекта 1+1 "Твій день" прокомментировал победу Maneskin и рассказал о том, чего не хватало на "Евровидении" в этом году.

Тимур Мирошниченко, который уже 12 лет является голосом "Евровидения", рассказал о том, кто может представить Украину на Евровидении-2022 и назвал условия для победы. По мнению ведущего, учавствовать в конкурсе может тот, кто приложит усилия и проявит желание. Важно лишь создать качественный музыкальный продукт.

Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"А кто это будет исполнять? Это может быть и абсолютно молодой артист, который придумает в первый раз что-то подобное, или может быть уже известный артист, который просто решил немножечко выйти из зоны комфорта и попробовать свои силы еще и в этом конкурсе. Абсолютно не имеет значения" - рассказал Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко также поделился своими впечатлениями о Евровидении этого года и рассказал, чего не хватало на песенном конкурсе. Ведущий программы "Твій день" отметил, что ситуация с коронавирусом негативно повлияла на мероприятие.

Читайте такжеГолос "Евровидения" Тимур Мирошниченко: Поехать на Евровидение-2022 может кто угодно. Достаточно желания и немного усилий"Понятное дело, что немножко хотелось бы больше самого «Евровидения», потому что из-за карантинных ограничений живая программа была очень сокращена, а за яркие представления «Евровидение» как раз все и любят. Ведь это массовый фестиваль музыки, который проходит в столице конкурса. В этом году все было немножко по-другому, но все равно, для тех, кто поехал, в Роттердам было здорово", - рассказал голос "Евровидения.

Также Мирошниченко отметил, что после конкурса осталось приятное послевкусие, которое проявляется в том, что весь мир продолжает слушать хиты, представленные на "Евровидении".

Шоумен прокомментировал и победу итальянской группы "Måneskin". По словам Мирошниченко, музыканты "очень крутые", а своим участием в "Евровидении" они только подтвердили то, что являются одной из самых интересных групп.

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Авторы: Диана Могилевич, Полина Кузенко