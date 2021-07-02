Тимур Мирошниченко, который уже 12 лет является голосом "Евровидения", рассказал о том, кто может представить Украину на Евровидении-2022 и назвал условия для победы. По мнению ведущего, учавствовать в конкурсе может тот, кто приложит усилия и проявит желание. Важно лишь создать качественный музыкальный продукт.
Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.
"А кто это будет исполнять? Это может быть и абсолютно молодой артист, который придумает в первый раз что-то подобное, или может быть уже известный артист, который просто решил немножечко выйти из зоны комфорта и попробовать свои силы еще и в этом конкурсе. Абсолютно не имеет значения" - рассказал Мирошниченко.
Тимур Мирошниченко также поделился своими впечатлениями о Евровидении этого года и рассказал, чего не хватало на песенном конкурсе. Ведущий программы "Твій день" отметил, что ситуация с коронавирусом негативно повлияла на мероприятие.
Читайте такжеГолос "Евровидения" Тимур Мирошниченко: Поехать на Евровидение-2022 может кто угодно. Достаточно желания и немного усилий"Понятное дело, что немножко хотелось бы больше самого «Евровидения», потому что из-за карантинных ограничений живая программа была очень сокращена, а за яркие представления «Евровидение» как раз все и любят. Ведь это массовый фестиваль музыки, который проходит в столице конкурса. В этом году все было немножко по-другому, но все равно, для тех, кто поехал, в Роттердам было здорово", - рассказал голос "Евровидения.
Также Мирошниченко отметил, что после конкурса осталось приятное послевкусие, которое проявляется в том, что весь мир продолжает слушать хиты, представленные на "Евровидении".
Шоумен прокомментировал и победу итальянской группы "Måneskin". По словам Мирошниченко, музыканты "очень крутые", а своим участием в "Евровидении" они только подтвердили то, что являются одной из самых интересных групп.
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