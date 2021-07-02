Голос "Евровидения" стал одним из ведущих новой программы от 1+1, вместе с ним работают Влад Яма, Руслана Писанка и другие.

Голос "Евровидения" Тимур Мирошниченко, который также является ведущим проекта "Твій день" на 1+1, рассказал об отношениях с коллегами по программе. По словам шоумена, он давно знаком практически с каждым, всем ведущим нравится находиться в одном пространстве.

Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

Владимира Рабчуна артист знает более 10 лет, с Русланой Писанкой он работал еще в 2007-2008 годах. Ирину Ванникову Мирошниченко знает еще со времен, когда она была пресс-секретарем Виктора Ющенко, а с Владом Ямой артист знаком "уже сто лет".

"Вот такие у нас сплетения между собой. Теперь мы просто в одном пространстве и видимся значительно чаще. И нам очень просто, потому что мы знаем друг друга очень хорошо и давно", - рассказал Тимур Мирошниченко.

Читайте такжеГолос "Евровидения" Тимур Мирошниченко: Поехать на Евровидение-2022 может кто угодно. Достаточно желания и немного усилийГолос "Евровидения" также добавил, что в проекте "Твій день" ему не пришлось сталкиваться с чем-то новым. По словам Мирошниченко, работа в программе является интересной и честной историей о том, что происходит "здесь и сейчас".

"На самом деле мне безумно нравится, что здесь я могу проявлять как раз все свои способности, которые я приобрел за время своей работы на телевидении", - добавил артист.

"Твій день" является дневным инфотейнмент-шоу, в котором зрители вместе с ведущими, гостями и экспертами обсуждают главные события в непринужденном формате.

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Авторы: Диана Могилевич, Полина Кузенко