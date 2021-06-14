Сочные и нежные котлеты - прекрасный вариант блюда на каждый день.

Котлеты из говяжьего фарша - очень сочное и нежное блюдо, которое совсем несложно приготовить. Такие котлетки очень понравятся детям, которые не любят говядину в обычном виде.

Говяжьи котлеты на сковороде

Говядина (бедро) - 350 г.

Батон - 3-4 кусочка.

Молоко - 100 г.

Яйцо - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло подсолнечное и сливочное для жарки.

Соль, перец, специи по вкусу.

Батон разломать на несколько кусочков и замочить в холодном молоке на 10 минут. Говядину нарезать и перемолоть в мясорубке. Батон с молоком также перемолоть. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде с маслом до готовности. В фарш добавить батон с молоком, лук с морковью и яйцо. Посолить, поперчить и перемешать фарш.

На сковороде разогреть растительное масло. Сформировать котлеты из фарша. На среднем огне без крышки обжаривать котлеты с одной стороны 10 минут. Затем перевернуть и добавить несколько кусочков сливочного масла. Томить котлеты в масле под крышкой до готовности.

Говяжьи котлеты в духовке

Говядина - 1 кг.

Яйца - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Слегка черствый батон - 3 ломтика.

Молоко - 0,5 стакана.

Соль, перец по вкусу.

Мука для обваливания.

Мясо порубить на небольшие кусочки. Лук разрезать на 4 части, батон разломать и замочить в молоке на несколько минут. Говядину, лук и батон с молоком пропустить через мясорубку. Добавить в фарш два яйца, посолить и поперчить. Замешивать фарш руками несколько минут. Оставить в холодильнике на 1 час, чтобы он хорошо склеился.

Через час ещё раз обмять фарш и скатать в шарики. Слегка приплюснуть. Каждую котлету обвалять в муке. Противень для запекания выстлать пергаментом. Выложить котлеты и запекать 30 минут при 180 градусах. Для румяной корочки в последние 5 минут увеличить температуру до 200 градусов.

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Автор: Иван Бойко