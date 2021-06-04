Запеканка - это очень сытное второе блюдо, в котором можно использовать любые ингредиенты по вкусу. Одной из вкуснейших версий блюда является свиная запеканка. Блюдо готовится несложно и очень быстро съедается. Для запеканки со свининой обычно используется биток.
Запеканка со свининой и картофелем
- Свинина - 300 г.
- Картофель - 7-8 шт.
- Соевый соус - 2 ст.л.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Сырок плавленый - 1 шт.
- Сыр твёрдый - 50 г.
- Сметана - 2 ст.л.
- Сливки - 3 ст.л.
- Прованские травы - по вкусу.
- Соль, перец - по вкусу.
Свинину нарезать тонкими ломтиками, отбить. Мясо залить соевым соусом, посолить и поперчить. Оставить на 15 минут. Лук нарезать полукольцами, сырок - тонкими пластинами. Картошку почистить и тонко нарезать (можно нарезать овощечисткой). Смешать сливки, сметану и яйцо. Залить заливкой картофель, посолить.
Читайте такжеЯркие салаты с редиской: простые витаминные рецептыФорму для запекания смазать растительным маслом. Выложить слой свинины, затем половину лука полукольцами, пластины сырка, выложить картофель, вторую половину лука. Полить запеканку сметанной заливкой. Посыпать прованскими травами. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. По желанию за 10 минут до готовности можно посыпать запеканку тертым сыром.
Запеканка со свининой и баклажаном
- Репчатый лук - 2 шт.
- Свинина - 1 кг.
- Помидоры - 2 шт.
- Баклажаны - 2 шт.
- Кабачок - 1 шт.
- Картофель - 1,5 кг.
- Майонез - 250 г.
- Куриное яйцо - 1 шт.
- Твердый сыр - 100 г.
Картошку нарезать и отварить, приготовить пюре. Мясо нарезать небольшими кубиками, одну луковицу измельчить. Лук со свининой перемешать, посолить и поперчить. Обжарить на сковороде на сильном огне примерно 10 минут. Помидоры крупно нарезать, вторую луковицу нарезать полукольцами. Баклажаны и кабачок нарезать тонкими пластинами.
Лук с помидором и баклажан с кабачком помидор обжарить на разных сковородках до готовности. В глубокую форму для запекания выложить картофельное пюре, далее мясо, далее помидоры с луком, а сверху разложить баклажаны с кабачком. Для соуса смешать яйца, майонез и мелко натертый твердый сыр, размазать соус сверху столовой ложкой. Запекать 30 минут при 200 градусах.
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