Свиная запеканка имеет очень богатый вкус и хорошо насыщает.

Запеканка - это очень сытное второе блюдо, в котором можно использовать любые ингредиенты по вкусу. Одной из вкуснейших версий блюда является свиная запеканка. Блюдо готовится несложно и очень быстро съедается. Для запеканки со свининой обычно используется биток.

Запеканка со свининой и картофелем

Свинина - 300 г.

Картофель - 7-8 шт.

Соевый соус - 2 ст.л.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сырок плавленый - 1 шт.

Сыр твёрдый - 50 г.

Сметана - 2 ст.л.

Сливки - 3 ст.л.

Прованские травы - по вкусу.

Соль, перец - по вкусу.

Свинину нарезать тонкими ломтиками, отбить. Мясо залить соевым соусом, посолить и поперчить. Оставить на 15 минут. Лук нарезать полукольцами, сырок - тонкими пластинами. Картошку почистить и тонко нарезать (можно нарезать овощечисткой). Смешать сливки, сметану и яйцо. Залить заливкой картофель, посолить.

Читайте такжеЯркие салаты с редиской: простые витаминные рецептыФорму для запекания смазать растительным маслом. Выложить слой свинины, затем половину лука полукольцами, пластины сырка, выложить картофель, вторую половину лука. Полить запеканку сметанной заливкой. Посыпать прованскими травами. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. По желанию за 10 минут до готовности можно посыпать запеканку тертым сыром.

Запеканка со свининой и баклажаном

Репчатый лук - 2 шт.

Свинина - 1 кг.

Помидоры - 2 шт.

Баклажаны - 2 шт.

Кабачок - 1 шт.

Картофель - 1,5 кг.

Майонез - 250 г.

Куриное яйцо - 1 шт.

Твердый сыр - 100 г.

Картошку нарезать и отварить, приготовить пюре. Мясо нарезать небольшими кубиками, одну луковицу измельчить. Лук со свининой перемешать, посолить и поперчить. Обжарить на сковороде на сильном огне примерно 10 минут. Помидоры крупно нарезать, вторую луковицу нарезать полукольцами. Баклажаны и кабачок нарезать тонкими пластинами.

Лук с помидором и баклажан с кабачком помидор обжарить на разных сковородках до готовности. В глубокую форму для запекания выложить картофельное пюре, далее мясо, далее помидоры с луком, а сверху разложить баклажаны с кабачком. Для соуса смешать яйца, майонез и мелко натертый твердый сыр, размазать соус сверху столовой ложкой. Запекать 30 минут при 200 градусах.

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Автор: Екатерина Пулатова