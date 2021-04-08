Майонез домашнего приготовления значительно вкуснее и полезнее.

Майонез – популярный французский густой соус, который готовится из яиц, растительного масла, горчицы, соли и сахара.

Основа настоящего майонеза неизменна – это свежие яйца и качественное растительное масло. При этом делать его можно с одними желтками или из яиц целиком. Остальные составляющие – соль, сахар, лимонный сок, горчица – добавляются для вкуса.

Что важно знать перед приготовлением майонеза

Из домашних яиц получится майонез желтого цвета. Если же приходится делать его из магазинных яиц, соус получится очень светлым.

Читайте такжеСытный пирог "Курник": как приготовить вкусную выпечкуГотовить майонез лучше на подсолнечном масле. Можно также на смеси оливкового и подсолнечного в пропорции 1:1 или лучше 1:2.

В соус можно добавлять разнообразные пряности, мелко нарезанные маринованные огурчики, маслины, оливки. А количество соли можно менять по вкусу.

Чтобы майонез хорошо и быстро сбивался, все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры.

Домашний майонез

Растительное масло - 1 ст. (200 мл)

Куриное яйцо - 1 шт.

Сок лимона - 1 ст. л.

Горчица - 1 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Взять чашу для взбивания, влить в нее растительное масло. Добавить горчицу, соль и сахар. Влить лимонный сок.

Вбить в чашу яйцо (важно, чтобы желток был целым).

Опустить в чашу погружной блендер так, чтобы он полностью покрыл желток. Начать сбивать на высокой скорости.

Когда масса станет густой и не будет течь – майонез готов. Тогда следует прекратить взбивание, иначе его можно пересбить и он будет жидким.

Майонез с чесноком, огурцом и имбирем

Яйцо куриное - 1 шт.

Горчица - 0,5 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Сок лимонный - 1 ст. л.

Растительное масло - 150-200 мл

Чеснок - 1 зубчик

Корень имбиря - небольшой кусочек 1-1,5 см

Огурец соленый - кусочек 1-1, 5 см

Зелень (по желанию) - горсть

Смешать блендером яйцо, горчицу, сахар, соль, чеснок, корень имбиря и огурец до однородной консистенции.

Читайте такжеАроматное домашнее какао: как приготовить вкусный напитокПереключив блендер (или миксер) на более крупные обороты, начать медленно вливать тоненькой струйкой растительное масло.

Как только смесь начнет густеть, струю масла можно увеличить. Следует заметить: чем больше растительного масла – тем гуще майонез.

После доведения смеси до нужной густоты добавить лимонный сок и еще немного взбить. В готовый майонез по желанию добавить свежую или замороженную зелень, перемешать ложкой.

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Автор: Алина Вишневская