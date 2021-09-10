Тыква не зря считается царицей осени, ведь она делает любой салат шедевром.

Тыква – главный сезонный продукт осени. Она обладает нежным и приятным вкусом, празднично выглядит и отлично сочетается с мясом и овощами. Изысканные салаты с тыквой зарядят вас осенним настроением. К тому же такой салатик подарит нужную порцию витаминов, ведь польза тыквы хорошо известна.

Теплый салат с тыквой и свеклой

Тыква – 300 г мякоти.

Свекла – 3 шт.

Любые листья салата.

Красный лук – 0,5 шт.

Кедровые орехи – 2 ст.л.

Тыквенные семечки – 2 ст.л.

Оливковое масло.

Бальзамический уксус – 2-3 ст.л.

Свеклу очистить, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в фольге в духовке при температуре 200 градусов 30 минут. При желании свеклу можно отварить. Тыкву нарезать ломтиками, лук – полукольцами. К запеченной свекле добавить тыкву с луком, сбрызнуть маслом и запекать ещё 20 минут при 220 градусах.

Тыквенные семечки и кедровые орехи обжарить на сухой сковороде. Запеченные тыкву и свеклу одинаково порезать ломтиками. Выложить овощи в миску на листья салата, посыпать орешками и семечками, полить уксусом. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат из свежей тыквы с капустой

Капуста – 100 г.

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Мякоть тыквы – 150 г.

Сладкое яблоко – 1 шт.

Лимонный сок по вкусу.

Растительное масло.

Соль, перец по вкусу.

Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой. Морковь и тыкву натереть на крупной терке. Яблоко нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и специями по вкусу.

Салат с тыквой и фетой

Тыква – 400 г.

Руккола – 1 пучок.

Грецкие орехи – 100 г.

Сахар – 2 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Сыр фета – 100 г.

Розмарин – 2 веточки.

Растительное масло – 3 ст.л.

Бальзамический уксус – 2 ст.л.

Читайте такжеГотовим салаты на зиму: рецепты пикантной консервации для всей семьиДуховку разогреть до 180 градусов. Тыкву нарезать на ломтики и сбрызнуть маслом. Посыпать розмарином и приправами, посолить. Запекать тыкву в духовке 20 минут при 180 градусах. Нарезать тыкву на кубики. На маленьком огне нагреть сахар. Как только сахар растаял, но ещё не потемнел, добавить дробленые грецкие орехи. Выключить огонь и быстро перемешать орехи.

Рукколу выложить в миску, сбрызнуть маслом и уксусом. Выложить нарезанную кубиком фету и тыкву. Посыпать орехами. По желанию посолить и поперчить салат.

Салат с тыквой и курицей

Салатный микс – 80 г.

Куриное филе – 300 г.

Тыква – 200 г.

Чеснок – 2 зубчика.

Арахис по вкусу.

Сыр пармезан – 30 г.

Растительное масло.

Соль, перец по вкусу.

Горчица – 1 ст. л.

Мёд – 1/2 ст. л.

Нарезать тыкву небольшими кубиками. Тыкву выложить в миску и добавить соль, перец, растительное масло и уксус. Запекать в духовке 25 минут при 180 градусах. Курицу смазать раздавленным чесноком, посолить и поперчить. Запекать курицу в духовке 40 минут при 150 градусах или пожарить на сковороде.

Для заправки смешать мед, горчицу, растительное масло, соль и перец. Арахис поджарить на сухой сковороде. В миску для салата выложить листья, вылить заправку. Затем положить кубики тыквы и нарезанную курицу. Украсить хлопьями пармезана и арахисом.

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Автор: Екатерина Пулатова