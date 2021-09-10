Тыква – главный сезонный продукт осени. Она обладает нежным и приятным вкусом, празднично выглядит и отлично сочетается с мясом и овощами. Изысканные салаты с тыквой зарядят вас осенним настроением. К тому же такой салатик подарит нужную порцию витаминов, ведь польза тыквы хорошо известна.
Теплый салат с тыквой и свеклой
- Тыква – 300 г мякоти.
- Свекла – 3 шт.
- Любые листья салата.
- Красный лук – 0,5 шт.
- Кедровые орехи – 2 ст.л.
- Тыквенные семечки – 2 ст.л.
- Оливковое масло.
- Бальзамический уксус – 2-3 ст.л.
Свеклу очистить, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в фольге в духовке при температуре 200 градусов 30 минут. При желании свеклу можно отварить. Тыкву нарезать ломтиками, лук – полукольцами. К запеченной свекле добавить тыкву с луком, сбрызнуть маслом и запекать ещё 20 минут при 220 градусах.
Тыквенные семечки и кедровые орехи обжарить на сухой сковороде. Запеченные тыкву и свеклу одинаково порезать ломтиками. Выложить овощи в миску на листья салата, посыпать орешками и семечками, полить уксусом. Посолить и поперчить по вкусу.
Салат из свежей тыквы с капустой
- Капуста – 100 г.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Мякоть тыквы – 150 г.
- Сладкое яблоко – 1 шт.
- Лимонный сок по вкусу.
- Растительное масло.
- Соль, перец по вкусу.
Капусту тонко нашинковать, перец нарезать соломкой. Морковь и тыкву натереть на крупной терке. Яблоко нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Перемешать все ингредиенты, заправить маслом и специями по вкусу.
Салат с тыквой и фетой
- Тыква – 400 г.
- Руккола – 1 пучок.
- Грецкие орехи – 100 г.
- Сахар – 2 ст. л.
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Сыр фета – 100 г.
- Розмарин – 2 веточки.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Бальзамический уксус – 2 ст.л.
Читайте такжеГотовим салаты на зиму: рецепты пикантной консервации для всей семьиДуховку разогреть до 180 градусов. Тыкву нарезать на ломтики и сбрызнуть маслом. Посыпать розмарином и приправами, посолить. Запекать тыкву в духовке 20 минут при 180 градусах. Нарезать тыкву на кубики. На маленьком огне нагреть сахар. Как только сахар растаял, но ещё не потемнел, добавить дробленые грецкие орехи. Выключить огонь и быстро перемешать орехи.
Рукколу выложить в миску, сбрызнуть маслом и уксусом. Выложить нарезанную кубиком фету и тыкву. Посыпать орехами. По желанию посолить и поперчить салат.
Салат с тыквой и курицей
- Салатный микс – 80 г.
- Куриное филе – 300 г.
- Тыква – 200 г.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Арахис по вкусу.
- Сыр пармезан – 30 г.
- Растительное масло.
- Соль, перец по вкусу.
- Горчица – 1 ст. л.
- Мёд – 1/2 ст. л.
Нарезать тыкву небольшими кубиками. Тыкву выложить в миску и добавить соль, перец, растительное масло и уксус. Запекать в духовке 25 минут при 180 градусах. Курицу смазать раздавленным чесноком, посолить и поперчить. Запекать курицу в духовке 40 минут при 150 градусах или пожарить на сковороде.
Для заправки смешать мед, горчицу, растительное масло, соль и перец. Арахис поджарить на сухой сковороде. В миску для салата выложить листья, вылить заправку. Затем положить кубики тыквы и нарезанную курицу. Украсить хлопьями пармезана и арахисом.
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