Как вкусно замариновать скумбрию: рецепты невероятно аппетитной рыбки
Скумбрия маринованная – вкусная закуска, которую с легкостью можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Блюдо будет готово к употреблению уже через сутки.
Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, украсив кольцами свежего лука, измельченным зеленым луком, оливками, маслинами, кружочками лимона.
Маринованная скумбрия
- Скумбрия - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Вода - 250 мл
- Гвоздика - 6 шт.
- Перец черный горошком - 10 шт.
- Перец черный молотый - 0,3 ч. л.
- Зерна кориандра - 4-5 шт.
- Соль - 2 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Масло подсолнечное - 2 ст. л.
- Уксус яблочный 9% - 2,5 ст. л.
- Лавровый лист - 1-2 шт.
Скумбрию разморозить. Отрезать голову, очистить от внутренностей и хорошо помыть. Порезать рыбу на кусочки.
Лук почистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами.
Приготовление маринада. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый кориандр и масло. Маринад кипятить 1 минуту на маленьком огне. Затем влить уксус. Перемешать и снять с огня. Остудить.
Сложить рыбу в маринад, добавить лук. Перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Затем можно пробовать маринованную скумбрию.
Маринованная скумбрия в банке с овощами
- Скумбрия - 3 шт.
Для маринада
- Вода - 500 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 2.5 ст. л.
- Чеснок - 1 зуб.
- Гвоздика - 5 шт.
- Можжевеловая ягода сушеная - 5 шт.
- Перец черный горошком - 10 шт.
- Орех мускатный (молотый) - 0,5 ч. л.
- Лист лавровый - 3 шт.
- Уксус (9%) - 2 ст. л.
Для маринованных овощей
- Лук репчатый - 4 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Соль - 3 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Уксус (9%) - 4 ст. л.
Приготовление маринада. Смешать все необходимые ингредиенты и довести до кипения. Затем накрыть крышкой и дать полностью остыть. Когда остынет - добавить уксус.
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Скумбрию очистить, нарезать на кусочки и положить в остывший маринад. Оставить мариноваться в холодильнике 24 часа.
Через сутки измельчить овощи и отправить их мариноваться минут 20-30.
Далее в банку слоями выложить рыбу и овощи. Каждый слой посыпать зеленью, молотым перцем и пластиками чеснока и полить растительным маслом. Закрыть крышкой и отправить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.
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