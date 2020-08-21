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Как вкусно замариновать скумбрию: рецепты невероятно аппетитной рыбки

09:07, 21 августа 2020
Рецепты
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Рецепт маринованной скумбрии / фото ua.depositphotos.com

Скумбрия маринованная – вкусная закуска, которую с легкостью можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Блюдо будет готово к употреблению уже через сутки.

Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, украсив кольцами свежего лука, измельченным зеленым луком, оливками, маслинами, кружочками лимона.

Маринованная скумбрия

  • Скумбрия - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Вода - 250 мл
  • Гвоздика - 6 шт.
  • Перец черный горошком - 10 шт.
  • Перец черный молотый - 0,3 ч. л.
  • Зерна кориандра - 4-5 шт.
  • Соль - 2 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Масло подсолнечное - 2 ст. л.
  • Уксус яблочный 9% - 2,5 ст. л.
  • Лавровый лист - 1-2 шт.

Скумбрию разморозить. Отрезать голову, очистить от внутренностей и хорошо помыть. Порезать рыбу на кусочки.

Лук почистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами.

Как приготовить скумбрию в домашних условиях / фото ua.depositphotos.com

Приготовление маринада. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый кориандр и масло. Маринад кипятить 1 минуту на маленьком огне. Затем влить уксус. Перемешать и снять с огня. Остудить.

Сложить рыбу в маринад, добавить лук. Перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Затем можно пробовать маринованную скумбрию.

Маринованная скумбрия в банке с овощами

  • Скумбрия - 3 шт.

Для маринада

  • Вода - 500 мл
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Соль - 2.5 ст. л.
  • Чеснок - 1 зуб.
  • Гвоздика - 5 шт.
  • Можжевеловая ягода сушеная - 5 шт.
  • Перец черный горошком - 10 шт.
  • Орех мускатный (молотый) - 0,5 ч. л.
  • Лист лавровый - 3 шт.
  • Уксус (9%) - 2 ст. л.

Для маринованных овощей

  • Лук репчатый - 4 шт.
  • Морковь - 3 шт.
  • Соль - 3 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Уксус (9%) - 4 ст. л.

Приготовление маринада. Смешать все необходимые ингредиенты и довести до кипения. Затем накрыть крышкой и дать полностью остыть. Когда остынет - добавить уксус.

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Скумбрию очистить, нарезать на кусочки и положить в остывший маринад. Оставить мариноваться в холодильнике 24 часа.

Через сутки измельчить овощи и отправить их мариноваться минут 20-30.

Далее в банку слоями выложить рыбу и овощи. Каждый слой посыпать зеленью, молотым перцем и пластиками чеснока и полить растительным маслом. Закрыть крышкой и отправить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

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Автор: УНИАН

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