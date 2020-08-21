Как вкусно замариновать скумбрию: рецепты невероятно аппетитной рыбки

Нежная и пряная рыбная закуска будет уместной и на ежедневном столе, и на праздничном.

Скумбрия маринованная – вкусная закуска, которую с легкостью можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Блюдо будет готово к употреблению уже через сутки.

Такую рыбку можно подавать к праздничному столу, украсив кольцами свежего лука, измельченным зеленым луком, оливками, маслинами, кружочками лимона.

Маринованная скумбрия

Скумбрия - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Вода - 250 мл

Гвоздика - 6 шт.

Перец черный горошком - 10 шт.

Перец черный молотый - 0,3 ч. л.

Зерна кориандра - 4-5 шт.

Соль - 2 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Масло подсолнечное - 2 ст. л.

Уксус яблочный 9% - 2,5 ст. л.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Скумбрию разморозить. Отрезать голову, очистить от внутренностей и хорошо помыть. Порезать рыбу на кусочки.

Лук почистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами.

Приготовление маринада. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, гвоздику, перец горошком, молотый кориандр и масло. Маринад кипятить 1 минуту на маленьком огне. Затем влить уксус. Перемешать и снять с огня. Остудить.

Сложить рыбу в маринад, добавить лук. Перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Затем можно пробовать маринованную скумбрию.

Маринованная скумбрия в банке с овощами

Скумбрия - 3 шт.

Для маринада

Вода - 500 мл

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 2.5 ст. л.

Чеснок - 1 зуб.

Гвоздика - 5 шт.

Можжевеловая ягода сушеная - 5 шт.

Перец черный горошком - 10 шт.

Орех мускатный (молотый) - 0,5 ч. л.

Лист лавровый - 3 шт.

Уксус (9%) - 2 ст. л.

Для маринованных овощей

Лук репчатый - 4 шт.

Морковь - 3 шт.

Соль - 3 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Уксус (9%) - 4 ст. л.

Приготовление маринада. Смешать все необходимые ингредиенты и довести до кипения. Затем накрыть крышкой и дать полностью остыть. Когда остынет - добавить уксус.

Читайте такжеКак правильно засолить красную рыбу: рецепты невероятно вкусной рыбки

Скумбрию очистить, нарезать на кусочки и положить в остывший маринад. Оставить мариноваться в холодильнике 24 часа.

Через сутки измельчить овощи и отправить их мариноваться минут 20-30.

Далее в банку слоями выложить рыбу и овощи. Каждый слой посыпать зеленью, молотым перцем и пластиками чеснока и полить растительным маслом. Закрыть крышкой и отправить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Другие рецепты, которые могут заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН