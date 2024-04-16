Читайте на УНИАН, как сделать рыбные консервы в кастрюле у себя на кухне.

В условиях отключения света и других рисков, рыбные консервы могут стать отличным способ получения белка и дополнить любой прием пищи. Однако, магазинные консервы часто пугают своим составом, а потому многих интересует, а готовятся ли рыбные консервы в домашних условиях?

Рыбные консервы в домашних условиях без автоклава

Так как автоклав требует вложения средств и не всегда удобен для использования, рассмотрим вариант, при котором готовим домашние рыбные консервы из речной рыбы в кастрюле.

Чтобы приготовить рыбные консервы в стеклянных банках, вам понадобятся:

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свежая рыба - 5 кг (например, скумбрия или тунец);

лук - 2 шт.;

лавровые листья - 10 шт;

черный перец горошком - 10 шт.;

соль - 2 ст.л.;

уксус - 2 ст.л.;

масло.

Рыбу очистите, вымойте и порежьте на кусочки. На дно каждой банки положите лук, лавровый лист, горошины перца. Заложите в банки рыбные кусочки, плотно укладывая их. Разведите соль в 1 литре воды и доведите до кипения. Добавьте уксус и дайте раствору остыть. Залейте рыбу рассолом, плотно закатайте банки.

Дальне надо подготовить кастрюлю. Положите на дно тряпку, на нее - банки и залейте водой так, чтобы она их полностью закрывала. Доведите воду до кипения и варите в течение 3-4 часов. Остудите консервы, после чего добавьте масло сверху и плотно закройте банки.

На основе этого базового рецепта можно готовить консервы добавляя специи и ингредиенты уже по своему вкусу. Например, можно приготовить их в томате.

Рыбные консервы в томате в домашних условиях из сырой рыбы

Рыбные консервы отличаются своим приготовлением от предыдущего рецепта. Вам нужно взять сырую рыбу, помидоры, лук, морковь, масло и специи (соль, перец, лавровый лист). Количество можно регулировать, ориентируясь на свой вкус. Пошагово следуем рецепту:

нарежьте рыбу на небольшие кусочки;

измельченные лук и морковь обжаривайте на масле в глубокой сковороде;

добавьте помидоры или томатную пасту, перемешайте и оставьте покипеть пару минут;

добавьте нарезанную рыбу и специи;

тушите все 20-30 минут на медленном огне, пока рыба не приготовится;

расфасуйте по банкам и закатайте.

Помните: хранить консервы нужно в холодном месте. При желании, можно воспользоваться и более ленивым и простым вариантом, однако для хранения он не предназначен.

Рыбные консервы в томатном соусе: быстрый рецепт

Консервы рыбные можно приготовить и другим способом. Для этого нужно будет взять:

готовые сардины, тунец или лосось;

помидоры или томатный соус;

лук;

чеснок;

оливковое масло:

специи.

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и чеснок и обжарьте до мягкости и аромата.

В кастрюлю поместите рыбные консервы (обсушенные) и разломайте их вилкой. Влейте томатный соус или измельченные помидоры и перемешайте. Приправьте солью, перцем и специями по вашему выбору. Дайте смеси покипеть 10–15 минут, пока вкусы не сольются воедино. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправу.

Подавайте рыбные консервы в томатном соусе с рисом, макаронами или хрустящим хлебом.

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