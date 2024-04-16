В условиях отключения света и других рисков, рыбные консервы могут стать отличным способ получения белка и дополнить любой прием пищи. Однако, магазинные консервы часто пугают своим составом, а потому многих интересует, а готовятся ли рыбные консервы в домашних условиях?
- Рыбные консервы в домашних условиях без автоклава
- Рыбные консервы в томате в домашних условиях из сырой рыбы
- Рыбные консервы в томатном соусе: быстрый рецепт
Рыбные консервы в домашних условиях без автоклава
Так как автоклав требует вложения средств и не всегда удобен для использования, рассмотрим вариант, при котором готовим домашние рыбные консервы из речной рыбы в кастрюле.
Чтобы приготовить рыбные консервы в стеклянных банках, вам понадобятся:
- свежая рыба - 5 кг (например, скумбрия или тунец);
- лук - 2 шт.;
- лавровые листья - 10 шт;
- черный перец горошком - 10 шт.;
- соль - 2 ст.л.;
- уксус - 2 ст.л.;
- масло.
Рыбу очистите, вымойте и порежьте на кусочки. На дно каждой банки положите лук, лавровый лист, горошины перца. Заложите в банки рыбные кусочки, плотно укладывая их. Разведите соль в 1 литре воды и доведите до кипения. Добавьте уксус и дайте раствору остыть. Залейте рыбу рассолом, плотно закатайте банки.
Дальне надо подготовить кастрюлю. Положите на дно тряпку, на нее - банки и залейте водой так, чтобы она их полностью закрывала. Доведите воду до кипения и варите в течение 3-4 часов. Остудите консервы, после чего добавьте масло сверху и плотно закройте банки.
На основе этого базового рецепта можно готовить консервы добавляя специи и ингредиенты уже по своему вкусу. Например, можно приготовить их в томате.
Рыбные консервы в томате в домашних условиях из сырой рыбы
Рыбные консервы отличаются своим приготовлением от предыдущего рецепта. Вам нужно взять сырую рыбу, помидоры, лук, морковь, масло и специи (соль, перец, лавровый лист). Количество можно регулировать, ориентируясь на свой вкус. Пошагово следуем рецепту:
- нарежьте рыбу на небольшие кусочки;
- измельченные лук и морковь обжаривайте на масле в глубокой сковороде;
- добавьте помидоры или томатную пасту, перемешайте и оставьте покипеть пару минут;
- добавьте нарезанную рыбу и специи;
- тушите все 20-30 минут на медленном огне, пока рыба не приготовится;
- расфасуйте по банкам и закатайте.
Помните: хранить консервы нужно в холодном месте. При желании, можно воспользоваться и более ленивым и простым вариантом, однако для хранения он не предназначен.
Рыбные консервы в томатном соусе: быстрый рецепт
Консервы рыбные можно приготовить и другим способом. Для этого нужно будет взять:
- готовые сардины, тунец или лосось;
- помидоры или томатный соус;
- лук;
- чеснок;
- оливковое масло:
- специи.
Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и чеснок и обжарьте до мягкости и аромата.
В кастрюлю поместите рыбные консервы (обсушенные) и разломайте их вилкой. Влейте томатный соус или измельченные помидоры и перемешайте. Приправьте солью, перцем и специями по вашему выбору. Дайте смеси покипеть 10–15 минут, пока вкусы не сольются воедино. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте приправу.
Подавайте рыбные консервы в томатном соусе с рисом, макаронами или хрустящим хлебом.
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