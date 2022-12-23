Как приготовить солянку без мяса, рыбы и колбасы так, чтобы ее съели - читайте в материале УНИАН.

Говорят, что в сборной солянке должно быть не менее трёх видов мяса. Мол, потому она и сборная, что кладут в суп все, что есть в холодильнике. А что делать, если в холодильнике нет мяса? Или во время поста? УНИАН предлагает три рецепта постной солянки.

Ранее мы давали рецепты солянки и заправки для солянки на зиму для экономии времени.

Солянка из капусты на овощном бульоне

Квашеная капуста, оливки и каперсы придают солянке кисловато-соленый вкус, а если добавите чеснок и кинзу, то получите еще и пряную нотку.

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Квашеная капуста - 400 г

Растительное масло - 2-3 ст. л.

Лук - 1 шт.

Томатная паста - 2-3 ст. л.

Соленые огурцы - 2 шт.

Овощной бульон - 2 л

Каперсы (по желанию) - 1-2 ч. л.

Оливки без косточек - 4-5 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Кинза (или петрушка) - 1/2 пучка

Соль - по вкусу

Чёрный молотый перец - по вкусу

Залейте квашеную капусту кипятком, через несколько минут слейте воду, капусту отожмите. Протушите на растительном масле около 10 минут, помешивая. Добавьте измельченный лук и тушите еще 5 минут. Положите томатную пасту и огурцы, нарезанные мелкими кубиками, протушите еще 2-3 минуты. Влейте бульон, доведите до кипения, варите 10 минут. Добавьте промытые каперсы (по желанию) и оливки, нарезанные колечками. Варите еще 5 минут. Положите давленный чеснок, измельченную кинзу, посолите и поперчите. Доведите до кипения, снимите с огня, накройте крышкой.

Совет: если солянке дать настояться полчаса, то ее вкус будет насыщеннее.

Солянка с картошкой, грибами и свежей капустой

Попробуйте вариант такого супа с картошкой. Вместо квашеной капусты положите свежую, добавив соленых огурчиков и огуречного рассола.

Картофель - 3-4 шт.

Морковь - 1 шт.

Свежие шампиньоны - 300-400 г

Соленые огурцы - 2-3 шт.

Свежая капуста - 250 г

Огуречный рассол - 5-6 ст. л.

Лук - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Мука - 1 ст. л.

Томатная паста - 2 ст. л.

Вода - 2,5 л

Оливки - 100 г

Лавровый лист - 2 шт.

Соль - по вкусу

Молотый черный перец - по вкусу

Лимон - 1/2 штуки

Петрушка или укроп - по вкусу

Нарежьте картофель небольшими кубиками, морковь и грибы - соломкой, лук и огурцы мелко порубите. Обжарьте лук и морковь. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 1 минуту. Томатную пасту разведите в 100 мл горячей воды, добавьте к луку с морковью, перемешайте и тушите 2 минуты. Обжарьте грибы на сильном огне. Доведите воду до кипения, положите картофель, варите 7–8 минут. Добавьте грибы, поджарку, капусту, огурцы, огуречный рассол, оливки и лавровый лист. Посолите и поперчите. Варите солянку еще 10 минут. В конце добавьте ломтики лимона и измельченную зелень.

Солянка с грибами свежими, сушеными и маринованными

Вкусный, насыщенный и ароматный супчик получается из разных грибов.

Свежие шампиньоны - 300 г

Сушеные грибы (любые) - 50 г

Маринованные грибы - 300 г

Лук - 2 шт.

Томатная паста - 2 ст. л.

Растительное масло - 4-6 ст. л.

Соевый соус (пожеланию) - 1 ст. л.

Оливки - 50 г

Соль - по вкусу

Лимон (для подачи)

Сушеные грибы замочите в горячей воде, чтобы они немного размякли, затем слейте воду. Нарежьте все грибы крупными кусочками. Шампиньоны обжарьте на растительном масле до золотистости. Отправьте в кастрюлю грибы, добавьте воду и соль. Лук нарежьте кольцами и обжарьте, добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте к грибам, доведите до кипения и варите около 5 минут. Доведите до вкуса соевым соусом, положите оливки. Подавайте с кусочком лимона.

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