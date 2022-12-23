Говорят, что в сборной солянке должно быть не менее трёх видов мяса. Мол, потому она и сборная, что кладут в суп все, что есть в холодильнике. А что делать, если в холодильнике нет мяса? Или во время поста? УНИАН предлагает три рецепта постной солянки.
- Солянка из капусты на овощном бульоне
- Солянка с картошкой, грибами и свежей капустой
- Солянка с грибами свежими, сушеными и маринованными
Ранее мы давали рецепты солянки и заправки для солянки на зиму для экономии времени.
Солянка из капусты на овощном бульоне
Квашеная капуста, оливки и каперсы придают солянке кисловато-соленый вкус, а если добавите чеснок и кинзу, то получите еще и пряную нотку.
- Квашеная капуста - 400 г
- Растительное масло - 2-3 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Томатная паста - 2-3 ст. л.
- Соленые огурцы - 2 шт.
- Овощной бульон - 2 л
- Каперсы (по желанию) - 1-2 ч. л.
- Оливки без косточек - 4-5 шт.
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Кинза (или петрушка) - 1/2 пучка
- Соль - по вкусу
- Чёрный молотый перец - по вкусу
Залейте квашеную капусту кипятком, через несколько минут слейте воду, капусту отожмите. Протушите на растительном масле около 10 минут, помешивая. Добавьте измельченный лук и тушите еще 5 минут. Положите томатную пасту и огурцы, нарезанные мелкими кубиками, протушите еще 2-3 минуты. Влейте бульон, доведите до кипения, варите 10 минут. Добавьте промытые каперсы (по желанию) и оливки, нарезанные колечками. Варите еще 5 минут. Положите давленный чеснок, измельченную кинзу, посолите и поперчите. Доведите до кипения, снимите с огня, накройте крышкой.
Совет: если солянке дать настояться полчаса, то ее вкус будет насыщеннее.
Солянка с картошкой, грибами и свежей капустой
Попробуйте вариант такого супа с картошкой. Вместо квашеной капусты положите свежую, добавив соленых огурчиков и огуречного рассола.
- Картофель - 3-4 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Свежие шампиньоны - 300-400 г
- Соленые огурцы - 2-3 шт.
- Свежая капуста - 250 г
- Огуречный рассол - 5-6 ст. л.
- Лук - 1 шт.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Мука - 1 ст. л.
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Вода - 2,5 л
- Оливки - 100 г
- Лавровый лист - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Молотый черный перец - по вкусу
- Лимон - 1/2 штуки
- Петрушка или укроп - по вкусу
Нарежьте картофель небольшими кубиками, морковь и грибы - соломкой, лук и огурцы мелко порубите. Обжарьте лук и морковь. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 1 минуту. Томатную пасту разведите в 100 мл горячей воды, добавьте к луку с морковью, перемешайте и тушите 2 минуты. Обжарьте грибы на сильном огне. Доведите воду до кипения, положите картофель, варите 7–8 минут. Добавьте грибы, поджарку, капусту, огурцы, огуречный рассол, оливки и лавровый лист. Посолите и поперчите. Варите солянку еще 10 минут. В конце добавьте ломтики лимона и измельченную зелень.
Солянка с грибами свежими, сушеными и маринованными
Вкусный, насыщенный и ароматный супчик получается из разных грибов.
- Свежие шампиньоны - 300 г
- Сушеные грибы (любые) - 50 г
- Маринованные грибы - 300 г
- Лук - 2 шт.
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Растительное масло - 4-6 ст. л.
- Соевый соус (пожеланию) - 1 ст. л.
- Оливки - 50 г
- Соль - по вкусу
- Лимон (для подачи)
Сушеные грибы замочите в горячей воде, чтобы они немного размякли, затем слейте воду. Нарежьте все грибы крупными кусочками. Шампиньоны обжарьте на растительном масле до золотистости. Отправьте в кастрюлю грибы, добавьте воду и соль. Лук нарежьте кольцами и обжарьте, добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте к грибам, доведите до кипения и варите около 5 минут. Доведите до вкуса соевым соусом, положите оливки. Подавайте с кусочком лимона.