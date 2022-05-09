Заправка для солянки сэкономит время приготовления этого сытного супа.

Солянка - это очень сытный и вкусный суп с мясом, колбасой и копченостями, который насыщает на весь день. Особенность солянки в том, что её можно готовить из любых доступных ингредиентов на кухне, и всегда будет вкусно. Самые популярные продукты для солянки - это копчености, мясо, колбасы, грибы, рыба.

УНИАН расскажет, как сделать готовую заправку для солянки на зиму, и как приготовить сам суп.

Заправка для солянки на зиму

Огурцы свежие - 700 г.

Лук - 2 шт.

Оливки без косточки - 1 банка.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 6 зубч.

Пучок зелени.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 ст.л.

Уксус - 2 ст.л.

Подсолнечное масло - 60 мл.

Перец черный и красный по вкусу.

Лук нарезать крупными кубиками, морковь почистить и натереть на крупной терке. На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить лук и морковь до готовности. Зелень мелко порубить, огурцы нарезать маленьким кубиком. Добавить огурцы и зелень в сковороду. Оливки разрезать пополам и добавить в сковороду. Добавить уксус, соль, сахар и перец, рубленный чеснок. Тушить всё вместе 10 минут под крышкой.

Горячую заправку выложить в стерилизованную банку и закатать крышкой. Добавлять в солянку за 10 минут до конца готовки. По желанию в заправку также можно добавить томатную пасту.

Солянка с беконом и говядиной

Сосиски - 100 г.

Говядина на косточке - 350 г.

Бекон - 70 г.

Маслины - 50 г.

Лук - 1 шт.

Картофель - 4 шт.

Сельдерей - 50 г.

Растительное масло - 20 г.

Укроп, петрушка по вкусу.

Маринованный огурец - 1 средний.

Томатная паста - 3 ст.л.

Лимон - 4 колечка.

Соль, перец, специи по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, картошку и огурец - кубиком, сельдерей - соломкой, сосиски и маслины - колечками. Отварить говядину до готовности на слабом огне. Бульон процедить, а мясо нарезать кусочками. В говяжий бульон положить картошку и варить 10 минут.

Лук и сельдерей обжарить на среднем огне с растительным маслом до полуготовности. Выложить овощи в бульон с картошкой. Добавить в кастрюлю огурец, бекон, сосиски, говядину и маслины. Варить 15 минут. Положить томатную пасту, соль и перец, рубленную зелень. Варить ещё 5 минут. Разлить солянку по тарелкам и выложить в каждую тарелку дольку лимона.

Солянка рыбная

Филе семги - 250 г.

Филе минтая - 100-120 г.

Филе тилапии - 100 г.

Огурцы маринованные - 100 г.

Оливки без косточек - 1 банка.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Томатная паста - 1-2 ст. ложки.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Перец, специи, соль по вкусу.

Петрушка свежая - по вкусу.

Лимон - по вкусу.

Семгу залить 1,5 литрами воды, положить лавровый лист и варить 25 минут. Лук мелко нарезать, натереть морковь. Обжарить морковь и лук на растительном масле до готовности. Нарезать огурец кубиком. К овощам в сковороду добавить томатную пасту и огурец, тушить 1 минуту. Перец порезать соломкой.

Вынуть и нарезать семгу, процедить бульон. Вернуть рыбу в бульон, добавить овощную зажарку и варить 5 минут. Филе тилапии и минтая нарезать и положить в суп. Добавить оливки и зелень, варить ещё 2 минуты и выключить. Подавать солянку с дольками лимона.

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