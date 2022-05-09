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Солянка - это очень сытный и вкусный суп с мясом, колбасой и копченостями, который насыщает на весь день. Особенность солянки в том, что её можно готовить из любых доступных ингредиентов на кухне, и всегда будет вкусно. Самые популярные продукты для солянки - это копчености, мясо, колбасы, грибы, рыба.

УНИАН расскажет, как сделать готовую заправку для солянки на зиму, и как приготовить сам суп.

Заправка для солянки на зиму

  • Огурцы свежие - 700 г.
  • Лук - 2 шт.
  • Оливки без косточки - 1 банка.
  • Морковь - 2 шт.
  • Чеснок - 6 зубч.
  • Пучок зелени.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Соль - 1 ст.л.
  • Уксус - 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло - 60 мл.
  • Перец черный и красный по вкусу.

Лук нарезать крупными кубиками, морковь почистить и натереть на крупной терке. На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить лук и морковь до готовности. Зелень мелко порубить, огурцы нарезать маленьким кубиком. Добавить огурцы и зелень в сковороду. Оливки разрезать пополам и добавить в сковороду. Добавить уксус, соль, сахар и перец, рубленный чеснок. Тушить всё вместе 10 минут под крышкой.

Горячую заправку выложить в стерилизованную банку и закатать крышкой. Добавлять в солянку за 10 минут до конца готовки. По желанию в заправку также можно добавить томатную пасту.

Солянка с беконом и говядиной

  • Сосиски - 100 г.
  • Говядина на косточке - 350 г.
  • Бекон - 70 г.
  • Маслины - 50 г.
  • Лук - 1 шт.
  • Картофель - 4 шт.
  • Сельдерей - 50 г.
  • Растительное масло - 20 г.
  • Укроп, петрушка по вкусу.
  • Маринованный огурец - 1 средний.
  • Томатная паста - 3 ст.л.
  • Лимон - 4 колечка.
  • Соль, перец, специи по вкусу.

Лук нарезать полукольцами, картошку и огурец - кубиком, сельдерей - соломкой, сосиски и маслины - колечками. Отварить говядину до готовности на слабом огне. Бульон процедить, а мясо нарезать кусочками. В говяжий бульон положить картошку и варить 10 минут.

Лук и сельдерей обжарить на среднем огне с растительным маслом до полуготовности. Выложить овощи в бульон с картошкой. Добавить в кастрюлю огурец, бекон, сосиски, говядину и маслины. Варить 15 минут. Положить томатную пасту, соль и перец, рубленную зелень. Варить ещё 5 минут. Разлить солянку по тарелкам и выложить в каждую тарелку дольку лимона.

Солянка рецепт / \Фото: depositphotos

Солянка рыбная

  • Филе семги - 250 г.
  • Филе минтая - 100-120 г.
  • Филе тилапии - 100 г.
  • Огурцы маринованные - 100 г.
  • Оливки без косточек - 1 банка.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Перец болгарский - 1 шт.
  • Томатная паста - 1-2 ст. ложки.
  • Лавровый лист - 1-2 шт.
  • Перец, специи, соль по вкусу.
  • Петрушка свежая - по вкусу.
  • Лимон - по вкусу.

Семгу залить 1,5 литрами воды, положить лавровый лист и варить 25 минут. Лук мелко нарезать, натереть морковь. Обжарить морковь и лук на растительном масле до готовности. Нарезать огурец кубиком. К овощам в сковороду добавить томатную пасту и огурец, тушить 1 минуту. Перец порезать соломкой.

Вынуть и нарезать семгу, процедить бульон. Вернуть рыбу в бульон, добавить овощную зажарку и варить 5 минут. Филе тилапии и минтая нарезать и положить в суп. Добавить оливки и зелень, варить ещё 2 минуты и выключить. Подавать солянку с дольками лимона.

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