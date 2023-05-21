Рассказываем, можно ли есть суп из крапивы и как правильно его варить.

Крапива содержит огромное количество полезных веществ - диетологи говорят, что аскорбиновой кислоты в ней больше, чем в ягодах черной смородины. Кроме того, в составе растения есть витамины В и А, а значит, регулярно употребляя крапиву, вы можете улучшить обмен веществ, состояние кожи, наладить зрение и усилить иммунитет.

УНИАН выяснил, когда можно использовать крапиву для супа и как варить первое блюдо, чтобы было вкусно.

ВАЖНО: если вам надо приготовить суп из крапивы с мясом, то лучше собирать растение для него с мая по июль, при этом, срывать не весь куст, а только его верхушку. Именно там концентрация полезных веществ самая высокая.

Видео дня

Суп из крапивы классический с курицей

Для приготовления вам понадобится:

две куриных ножки;

пучок крапивы;

три картофелины;

один лук;

одна морковка;

три вареных яйца;

пучок укропа;

соль.

Собираясь готовить суп из крапивы с курицей, не забудьте сварить бульон. Для этого выложите голени в кастрюлю, залейте водой и поставьте на медленный огонь. В это же время наденьте перчатки, крапиву тщательно промойте, чтобы убрать песок, грязь и насекомых. Переместите ее в глубокую тарелку и обдайте кипятком, оставив растение в горячей жидкости на 2-5 минут. Такая нехитрая процедура поможет убрать жжение и горечь из крапивы.

По истечении этого времени кипяток слейте, отожмите растение руками, избавляя его от лишней жидкости, и мелко нашинкуйте. Так же поступите с укропом. Шумовкой снимите с бульона лишнюю пенку, убавьте огонь и варите бульон 30-40 минут под крышкой. Лук, картофель и морковь почистите, нарежьте кубиком подходящего размера. Отварные яйца также измельчите.

Когда бульон сварится, добавьте в него картофель, а через две минуты морковь и лук, потом накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Следующим шагом добавьте яйца, дождитесь закипания, выложите в кастрюлю зелень, снова дождитесь закипания и выключите огонь. Накройте крышкой, дайте блюду настояться 10 минут, а затем подавайте суп из крапивы с яйцом на стол.

Вас также могут заинтересовать новости: