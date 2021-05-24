Когда на приготовления большого торта или пирога не хватает времени, а побаловать себя сладким хочется - на выручку придет рецепт десерта в микроволновке. Приготовленный в кружке шоколадный кекс получается невероятно нежным и воздушным. По желанию в десерт можно добавить банан, изюм, орехи, кусочек шоколада или ванилин. Чашка для кекса должна быть объемом не меньше 270 мл.
Шоколадный кекс в кружке
- Мука - 4 ст.л.
- Сахар - 2 ч.л.
- Какао - 2 ст.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Разрыхлитель - 0.5 ч.л.
- Подсолнечное масло - 3 ст.л.
- Начинка по желанию.
Соединить ингредиенты в одной посуде и тщательно перемешать венчиком. Наполнить смесью чашку примерно наполовину. Поставить текст в микроволновку на 4 минуты на максимальной мощности. Кекс должен слега приподняться над кружкой. Если кекс готовится с начинкой, половину теста вылить в кружку, затем посередине положить начинку и вылить остальную часть теста.
Ванильный кекс в микроволновке без яиц и какао
- Мука пшеничная - 8 ст.л.
- Сахар - 5 ст.л.
- Соль - щепотка.
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
- Молоко - 80 мл.
- Кокосовая стружка - 3 ч.л.
- Цедра апельсина - 0,5 ст.л.
- Масло сливочное - 5 г.
В молоко добавить ванильный и обычный сахар, соль. Просеять муку и разрыхлитель, перемешать тесто венчиком. Добавить мелко натертую цедру апельсина и кокосовую стружку, перемешать до однородности. Кружку изнутри смазать сливочным маслом. Наполнить тестом на 2/3 и поставить в микроволновку 2-3 минуты на максимальной мощности.
Низкокалорийный кекс в кружке
- Банан - 1 средний.
- Какао-порошок - 2 ч.л.
- Разрыхлитель для теста - 2 г.
- Яйцо - 1 шт.
Ингредиенты смешать в блендере до однородности. Наполнить кружку тестом наполовину. 4 раза по одной минуте нагревать кружку в микроволновке на максимальной мощности.
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