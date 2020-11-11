Рецепты кексов на молоке / фото ua.depositphotos.com

Сладкие кексы - отличный вариант рецепта доступного десерта. Выпекать кексы совсем не сложно, а тесто получится у каждого. Рецептов приготовления этой выпечки множество. Предлагаем испечь вкусные и воздушные кексы из теста с добавлением молока.

Кексы на молоке без масла

Рецепты кексов на молоке / фото ua.depositphotos.com

  • Молоко - 1 стакан.
  • Сахар - 1 стакан.
  • Пшеничная мука - 2 стакана.
  • Гашеная сода - 1 ч.л.
  • Ванильный сахар - 1 ч.л.
  • Куриное яйцо - 2 шт.
  • Растительное масло - 0,5 ст.

Яйца разбить в миску и взбить блендером. Влить теплое молоко, добавить сахар и ванильный сахар, соду, муку и растительное масло. Выложить тесто в смазанные маслом формы или в силиконовые формочки. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

Кексы на молоке с малиной и черникой

Рецепт кексов с ягодами / фото ua.depositphotos.com
  • Молоко - 250 мл.
  • Сахар - 200 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 400 г.
  • Ванильный сахар - 1 пакетик.
  • Сливочное масло - 100 г.
  • Малина - 150 г.
  • Черника - 150 г.

Смешать яйца с двумя видами сахара, взбить миксером. Добавить молоко и размягченное масло, снова взбить миксером. Всыпать муку и погашенную соду, еще раз взбить миксером. 

Ягоды вымыть (можно взять замороженные), смешать с тестом. Формочки для кексов смазать маслом и наполнить на 2/3, так как тесто должно подняться. Запекать 30 минут при 180 градусах. 

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова