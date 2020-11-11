Кексы на молоке можно готовить с любой начинкой и разными вариациями теста.

Сладкие кексы - отличный вариант рецепта доступного десерта. Выпекать кексы совсем не сложно, а тесто получится у каждого. Рецептов приготовления этой выпечки множество. Предлагаем испечь вкусные и воздушные кексы из теста с добавлением молока.

Кексы на молоке без масла

Молоко - 1 стакан.

Сахар - 1 стакан.

Пшеничная мука - 2 стакана.

Гашеная сода - 1 ч.л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Куриное яйцо - 2 шт.

Растительное масло - 0,5 ст.

Яйца разбить в миску и взбить блендером. Влить теплое молоко, добавить сахар и ванильный сахар, соду, муку и растительное масло. Выложить тесто в смазанные маслом формы или в силиконовые формочки. Выпекать 25 минут при 180 градусах.

Кексы на молоке с малиной и черникой

Молоко - 250 мл.

Сахар - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Мука - 400 г.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Сливочное масло - 100 г.

Малина - 150 г.

Черника - 150 г.

Смешать яйца с двумя видами сахара, взбить миксером. Добавить молоко и размягченное масло, снова взбить миксером. Всыпать муку и погашенную соду, еще раз взбить миксером.

Ягоды вымыть (можно взять замороженные), смешать с тестом. Формочки для кексов смазать маслом и наполнить на 2/3, так как тесто должно подняться. Запекать 30 минут при 180 градусах.

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Автор: Екатерина Пулатова