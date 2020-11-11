Сладкие кексы - отличный вариант рецепта доступного десерта. Выпекать кексы совсем не сложно, а тесто получится у каждого. Рецептов приготовления этой выпечки множество. Предлагаем испечь вкусные и воздушные кексы из теста с добавлением молока.
Кексы на молоке без масла
- Молоко - 1 стакан.
- Сахар - 1 стакан.
- Пшеничная мука - 2 стакана.
- Гашеная сода - 1 ч.л.
- Ванильный сахар - 1 ч.л.
- Куриное яйцо - 2 шт.
- Растительное масло - 0,5 ст.
Яйца разбить в миску и взбить блендером. Влить теплое молоко, добавить сахар и ванильный сахар, соду, муку и растительное масло. Выложить тесто в смазанные маслом формы или в силиконовые формочки. Выпекать 25 минут при 180 градусах.
Кексы на молоке с малиной и черникой
- Молоко - 250 мл.
- Сахар - 200 г.
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 400 г.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
- Сливочное масло - 100 г.
- Малина - 150 г.
- Черника - 150 г.
Смешать яйца с двумя видами сахара, взбить миксером. Добавить молоко и размягченное масло, снова взбить миксером. Всыпать муку и погашенную соду, еще раз взбить миксером.
Ягоды вымыть (можно взять замороженные), смешать с тестом. Формочки для кексов смазать маслом и наполнить на 2/3, так как тесто должно подняться. Запекать 30 минут при 180 градусах.
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