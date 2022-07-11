Банановые кексы - очень вкусная и натуральная выпечка к чаю. Такие маффины имеют яркий банановый вкус и сытный, влажный мякиш. Они очень вкусные как горячие, так и холодные, хотя остынуть кексы вряд ли успеют. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, мак или ягоды.
Быстрые банановые кексы
- Бананы небольшие - 3 шт.
- Мука - 200 г.
- Сахар - 150 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Яйца - 2 шт.
- Разрыхлитель - 2 чайн.л.
- Ванилин по вкусу.
- Соль по вкусу.
Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось до комнатной температуры. Масло выложите в миску с просеянной мукой. Смешайте масло с мукой блендером. Вбейте яйца и взбейте массу ещё раз.
Бананы размять вилкой. Если вам нравятся кусочки банана в выпечке - разомните их не слишком тщательно. Добавьте в тесто банановое пюре и сахар, а также разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Выложите тесто ложкой в силиконовые формы для кексов на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.
Постные банановые кексы на овсянке
- Растительное масло - 30 мл.
- Яблочный сок - 60 мл.
- Мука - 160 г.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Овсяные хлопья быстрого приготовления - 60 г.
- Бананы - 240 г
Веганские кексы рекомендуется готовить из переспевших бананов. Бананы разомните вилкой. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и овсяные хлопья. Добавьте в сухую смесь банановое пюре и влейте яблочный сок и масло. Выложите тесто в формы на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.
Банановые кексы с шоколадом и орехами
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 120 г.
- Масло растительное - 55 г.
- Банан - 1 шт.
- Какао-порошок - 25 г.
- Мука пшеничная - 100 г.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Орехи - 50 г.
В миске взбейте яйцо, сахар и масло. Банан разомните вилкой и добавьте в яичную смесь. Муку смешать с разрыхлителем и какао, всыпать в миску. Замесить однородное тесто. Измельчите орехи и добавьте в тесто. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема. Выпекайте кексы 20 минут при 180 градусах.