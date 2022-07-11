Банановые кексы рецепт / фото ua.depositphotos.com

Банановые кексы - очень вкусная и натуральная выпечка к чаю. Такие маффины имеют яркий банановый вкус и сытный, влажный мякиш. Они очень вкусные как горячие, так и холодные, хотя остынуть кексы вряд ли успеют. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, мак или ягоды.

Быстрые банановые кексы

  • Бананы небольшие - 3 шт.
  • Мука - 200 г.
  • Сахар - 150 г.
  • Сливочное масло - 100 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Разрыхлитель - 2 чайн.л.
  • Ванилин по вкусу.
  • Соль по вкусу.

Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось до комнатной температуры. Масло выложите в миску с просеянной мукой. Смешайте масло с мукой блендером. Вбейте яйца и взбейте массу ещё раз.

Бананы размять вилкой. Если вам нравятся кусочки банана в выпечке - разомните их не слишком тщательно. Добавьте в тесто банановое пюре и сахар, а также разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Выложите тесто ложкой в силиконовые формы для кексов на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.

Банановые кексы с овсянкой / фото depositphotos.com

Постные банановые кексы на овсянке

  • Растительное масло - 30 мл.
  • Яблочный сок - 60 мл.
  • Мука - 160 г.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Сода - 0,5  ч. л.
  • Овсяные хлопья быстрого приготовления - 60 г.
  • Бананы - 240 г

Веганские кексы рекомендуется готовить из переспевших бананов. Бананы разомните вилкой. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и овсяные хлопья. Добавьте в сухую смесь банановое пюре и влейте яблочный сок и масло. Выложите тесто в формы на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.

Банановые кексы с шоколадом и орехами

  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Сахар - 120 г.
  • Масло растительное - 55 г.
  • Банан - 1 шт.
  • Какао-порошок - 25 г.
  • Мука пшеничная - 100 г.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Орехи - 50 г.

В миске взбейте яйцо, сахар и масло. Банан разомните вилкой и добавьте в яичную смесь. Муку смешать с разрыхлителем и какао, всыпать в миску. Замесить однородное тесто. Измельчите орехи и добавьте в тесто. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема. Выпекайте кексы 20 минут при 180 градусах.

Вас также могут заинтересовать новости: