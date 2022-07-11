Банановые кексы очень легко приготовить - рецепт недорогой и требует минимальных усилий.

Банановые кексы - очень вкусная и натуральная выпечка к чаю. Такие маффины имеют яркий банановый вкус и сытный, влажный мякиш. Они очень вкусные как горячие, так и холодные, хотя остынуть кексы вряд ли успеют. По желанию в тесто можно добавить орехи, изюм, мак или ягоды.

Быстрые банановые кексы

Бананы небольшие - 3 шт.

Мука - 200 г.

Сахар - 150 г.

Сливочное масло - 100 г.

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 2 чайн.л.

Ванилин по вкусу.

Соль по вкусу.

Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно размягчилось до комнатной температуры. Масло выложите в миску с просеянной мукой. Смешайте масло с мукой блендером. Вбейте яйца и взбейте массу ещё раз.

Бананы размять вилкой. Если вам нравятся кусочки банана в выпечке - разомните их не слишком тщательно. Добавьте в тесто банановое пюре и сахар, а также разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. Выложите тесто ложкой в силиконовые формы для кексов на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.

Постные банановые кексы на овсянке

Растительное масло - 30 мл.

Яблочный сок - 60 мл.

Мука - 160 г.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Овсяные хлопья быстрого приготовления - 60 г.

Бананы - 240 г

Веганские кексы рекомендуется готовить из переспевших бананов. Бананы разомните вилкой. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и овсяные хлопья. Добавьте в сухую смесь банановое пюре и влейте яблочный сок и масло. Выложите тесто в формы на 2/3 объема. Выпекайте 25 минут при 180°.

Банановые кексы с шоколадом и орехами

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 120 г.

Масло растительное - 55 г.

Банан - 1 шт.

Какао-порошок - 25 г.

Мука пшеничная - 100 г.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Орехи - 50 г.

В миске взбейте яйцо, сахар и масло. Банан разомните вилкой и добавьте в яичную смесь. Муку смешать с разрыхлителем и какао, всыпать в миску. Замесить однородное тесто. Измельчите орехи и добавьте в тесто. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема. Выпекайте кексы 20 минут при 180 градусах.

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