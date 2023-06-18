Клафути с клубникой или клафути с вишней, черешней, малиной - в этот пирог можно положить все, что душа пожелает.

Клафути - это французский десерт. Несмотря на свое иностранное название, готовится он очень просто и из доступных продуктов. Получается что-то среднее между запеканкой и пирогом. Для начинки можно взять любые сезонные ягоды или фрукты, поэтому летом его готовить - одно удовольствие.

Клафути - рецепт с сезонными ягодами

Ингредиенты:

молоко - 200 мл;

яйца - 4 шт. ;

мука - 100 г;

сахар - 50 г;

соль - щепотка;

сливочное масло - 50 г;

ягоды;

сахарная пудра - для декора.

Как приготовить клафути

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Смешайте муку, сахар, соль. Влейте молоко и добавьте яйца по одному, перемешивая. Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте все до однородности - должно получиться тесто, похожее на блинное. Помойте и почистите ягоды.

Если вы готовите пирог клафути с вишней или черешней, то нужно вынуть косточки у ягод.

Выстелите дно формы (диаметр 20 см) пергаментом, а стенки смажьте маслом. Выложите на дно слой ягод, залейте тестом - до краев заливать не нужно.

Если форма разъемная, то она может подтекать в месте замка - тогда ее нужно обернуть фольгой, блестящей стороной вовнутрь.

Выпекайте клафути 12-15 минут при 200°С, после снизьте температуру до 180°С и подержите ещё 20-30 минут.

Десерт не должен подниматься - максимум на 0,5 см.

Проверьте готовность деревянной шпажкой: проткните заливной пирог посередине - шпажка должна быть сухой. Сверху клафути должен зарумяниться. Дайте остыть и достаньте из формы.

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