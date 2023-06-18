Клафути - это французский десерт. Несмотря на свое иностранное название, готовится он очень просто и из доступных продуктов. Получается что-то среднее между запеканкой и пирогом. Для начинки можно взять любые сезонные ягоды или фрукты, поэтому летом его готовить - одно удовольствие.
Клафути - рецепт с сезонными ягодами
Ингредиенты:
- молоко - 200 мл;
- яйца - 4 шт. ;
- мука - 100 г;
- сахар - 50 г;
- соль - щепотка;
- сливочное масло - 50 г;
- ягоды;
- сахарная пудра - для декора.
Как приготовить клафути
Смешайте муку, сахар, соль. Влейте молоко и добавьте яйца по одному, перемешивая. Влейте растопленное сливочное масло, перемешайте все до однородности - должно получиться тесто, похожее на блинное. Помойте и почистите ягоды.
Если вы готовите пирог клафути с вишней или черешней, то нужно вынуть косточки у ягод.
Выстелите дно формы (диаметр 20 см) пергаментом, а стенки смажьте маслом. Выложите на дно слой ягод, залейте тестом - до краев заливать не нужно.
Если форма разъемная, то она может подтекать в месте замка - тогда ее нужно обернуть фольгой, блестящей стороной вовнутрь.
Выпекайте клафути 12-15 минут при 200°С, после снизьте температуру до 180°С и подержите ещё 20-30 минут.
Десерт не должен подниматься - максимум на 0,5 см.
Проверьте готовность деревянной шпажкой: проткните заливной пирог посередине - шпажка должна быть сухой. Сверху клафути должен зарумяниться. Дайте остыть и достаньте из формы.