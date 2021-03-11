Торт получил название в честь велогонки Париж-Брест в 1905 году.

Французский заварной десерт Париж-Брест - это молодой торт, который был придуман в начале 20 века в честь велогонки Париж-Брест, что проходила в 1905 году. Именно поэтому торт имеет форму велосипедного колеса. Основа этого десерта - заварное тесто и ореховый крем пралине, а также миндальная стружка. Часто Париж-Брест по вкусу украшают ягодами и фруктами. Он может иметь любой размер - от крупного торта до маленьких круглых пирожных. Этот десерт станет великолепным угощением к празднику и поразит ваших близких. Однако не следует забывать, что этот торт очень калорийный.

Торт Париж-Брест

Для заварного теста:

Вода - 1/4 литра.

Масло сливочное - 100 гр.

Соль - 4 гр.

Мука - 150 гр.

Яйца - 4 шт.

Миндаль, крупный сахар, сахарная пудра для украшения.

Для крема:

Молоко - 750 мл.

Сахар - 190 г.

Яичные желтки - 4 шт.

Кукурузный крахмал - 60 г.

Сливочное масло - 400 г.

Пралине - 190 гр.

Для крема налить молоко в кастрюлю, добавить половину сахара, перемешать и довести до кипения. Венчиком взбить желтки с крахмалом и второй половиной сахара. Как только молоко закипит, снять его с огня и влить небольшую часть в смесь желтков с сахаром. Вливать эту массу в кастрюлю с горячим молоком и постепенно помешивать, довести до загустения на маленьком огне. Снять крем с огня, добавить 200 грамм масла и постоянно перемешивать до полного растворения масла. Крем накрыть пленкой и оставить до остывания.

Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдо400 г масла взбить венчиком вместе с пралине. Остывший молочный крем частями добавлять в масло с пралине и мешать миксером. Для теста порезанное на мелкие кусочки масло и соль положить в кастрюлю с водой и довести до кипения. Сразу после закипания всыпать в смесь всю муку, энергично мешать до однородности. Поставить кастрюлю с тестом на маленький огонь на 1 минуту. Снять с огня и переложить тесто в другую посуду, перемешать несколько раз и остудить. В теплое тесто по одному добавлять яйца и перемешивать. Переложить тесто в кондитерский мешок.

С помощью мешка отсадить пирожное в форме колеса в круглую смазанную маслом форму, если вы хотите испечь большой торт, или на смазанный противень для маленьких пирожных. Тесто не должно касаться краев формы или противня. Посыпать половину каждое миндальной стружкой и выпекать при 180 градусах 40 минут.

Остудить тесто и разрезать каждое кольцо на две части. Наполнить кремом кондитерский мешок с рифленой насадкой. На нижнюю часть кольца в два слоя выложить молочный крем с пралине. По желанию добавить ягоды и фрукты. Накрыть сверху второй частью кольца с миндальной стружкой. Посыпать сахарной пудрой и поставить десерт в холодильник на несколько часов.

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Автор: Екатерина Пулатова