Такой тортик должен понравиться детишкам, ведь у него интересное оформление.

"Кучерявый пинчер" - нежный, нарядный и аппетитный тортик.

Этот торт имеет удивительное оформление. Он обязательно будет по вкусу всем домочадцам, особенно должны обрадоваться детки. Также он станет чудесным украшением праздничного стола.

Торт "Кучерявый пинчер" с вишней

Для теста

Пшеничная мука - 210 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 220 г

Сгущенное молоко - 150 г

Какао-порошок - 1 ст. л с горкой

Сахар - 160 г

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Соль - 0,25 г

Для крема

Сметана - 900 г

Сахар - 170 г

Ванильный сахар - 10 г

Для начинки

Персики консервированные - 220 г (если свежие - 2 шт.)

Вишня консервированная-230 г (если свежая, то меньше)

Грецкие орехи - 60 г

Для глазури

Темный шоколад - 60 г

Сливочное масло - 30 г

Для пропитки

Сахарный сироп - 50 мл

Первым делом следует заранее достать сметану и яйца из холодильника.

Приготовление теста. Разбить яйца, добавить простой и ванильный сахар, хорошо размешать венчиком до однородности.

Читайте такжеИзысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десертДобавить сгущенное молоко и сметану, при этом перемешивая.

В муку добавить соль и разрыхлитель. Просеивая, частями ввести в тесто. Размешать до однородности. Готовое тесто по консистенции должно быть немного гуще, чем на оладьи.

Разделить тесто на две равные части, в одну просеять и ввести какао.

Противень застелить пергаментом, можно смазать сливочным маслом. Начиная от центра, вылить две разноцветные части теста. Противень немного покосить в разные стороны, чтобы тесто равномерно распределилось.

Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180°С около 20-25 минут. Готовность проверить зубочисткой, получилась сухая – готов. Готовый корж прямо на бумаге снять с противня на решетку, накрыть тонким полотенцем и дать остыть.

Приготовление крема. Добавить в сметану простой и ванильный сахар, хорошо перемешать до однородности. Немного дать постоять на столе, чтобы сахар растворился, затем накрыть и убрать в холодильник.

Приготовление начинки. Орехи измельчить не очень мелко. Консервированные фрукты откинуть на дуршлаг, чтобы стек сироп. Нарезать персик на 6 частей. Из вишни удалить косточки и оставить целой. Если фрукты свежие, то их подготовить аналогично.

Из коржа вырезать круг диаметром 20-24 см – это будет основа торта. Оставшиеся бисквиты поломать на произвольные кусочки разного размера. Основу торта хорошо пропитать сиропом (можно использовать сироп от консервированных персиков).

Далее смазать основу сметанным кремом. Сверху посыпать орехи и, чередуя, распределить фрукты. Вторым слоем выложить обмакнутые в крем более крупные кусочки бисквита. Темный бисквит чередовать со светлым.

Аналогично выложить такие слои, сужая верх горкой. Сверху торт смазать кремом, накрыть и убрать в холодильник на минимум 2 часа, а лучше на ночь.

Приготовление шоколадной глазури. На паровой бане растопить поломанный шоколад и масло, перемешать до однородности.

Когда глазурь чуточку остынет, покрыть ею торт. Перед тем торт достать из холодильника хотя бы за 15 минут, чтобы он немного согрелся. Наносить ее полосками, чтобы образовался произвольный узор. Подавать торт можно сразу, как только глазурь схватится.

Торт "Кучерявый пинчер"

Для теста

Мука пшеничная - 1,5 ст.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Сметана - 200 г

Молоко сгущенное - 1 банка

Сода (погашенная уксусом) - 2 ч. л.

Какао-порошок - 1-2 ст. л.

Для крема

Сахар - 1 ст.

Сметана - 800 г

Для глазури

Сахар - 5 ст. л.

Какао-порошок - 5 ст. л.

Молоко - 4 ст. л.

Масло сливочное - 70 г

Для начинки

Курага - 250 г

Чернослив (без косточек) - 250 г

Орехи грецкие - 1 ст.

Приготовление теста. Смешать яйца, сахар, сметану, сгущенное молоко, соду (погасить уксусом или лимонным соком) и муку. Все взбить миксером.



Приготовление крема. Взбить сахар со сметаной. Должны получиться взбитые сливки. Если сметана не взбивается, можно добавить 1-2 яичных белка.

Приготовление глазури. Растереть сахар, какао, молоко и сливочное масло. Довести до кипения.

Приготовление начинки. Курагу и чернослив порезать тоненькими длинными полосками, грецкие орехи поломать (порезать) на кусочки средней величины. Можно измельчить компоненты блендером. Все хорошо перемешать.

Тесто разделить на две части в пропорции: 1/4 и 3/4.

Из 1/4 части теста выпечь тоненький круглый белый корж (форма для выпечки должна быть довольно большая). Это будет основа торта.

В оставшееся тесто (3/4 части) добавить какао и выпечь темный корж. Его форма не имеет значения, ведь этот корж будет ломаться.

Белый корж положить на блюдо, смазать кремом и щедро посыпать начинкой. Половину темного коржа поломать на куски (размер произвольный, примерно с куриное яйцо), каждый кусок обмакивать в сливки и выложить неплотно на нижний корж. Сверху также щедро посыпать сухофруктами и орехами.

Поломать на кусочки и вторую часть темного коржа. Тоже посыпать ее начинкой.

В итоге получается торт в виде горки. Сверху залить его глазурью, но так, чтобы торт получился в черно-белых полосах.

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Автор: УНИАН