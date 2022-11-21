Если закончились или испортились дрожжи - домашний хлеб можно приготовить и без них.

Во время войны дрожжи могут быть дефицитным товаром в некоторых местах. А иногда случается, что свежих дрожжей дома нет, а хлеб закончился, но очень хочется свежую буханку. Предлагаем три простых рецепта хлеба для плиты, мультиварки и духовки.

Ранее мы также писали, как приготовить овсяный хлеб без дрожжей.

Хлебные лепешки на сковороде без дрожжей

Мука - 450 г.

Горячая вода - 200 г.

Разрыхлитель или сода на кончике ножа.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Специи, семечки, орехи по вкусу.

Подсолнечное масло - 4 ст.л.

Муку просейте 1-2 раза, чтобы тесто насытилось воздухом. Высыпьте муку горкой в емкость и сделайте углубление посередине. Всыпьте к муке соль, сахар и разрыхлитель или соду. Влейте в ямку горячую воду температурой примерно 50°.

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Сначала перемешайте тесто ложкой, поскольку оно горячее. Затем добавьте любые семечки или специи по вкусу, например, смесь итальянских трав. Замесите тесто руками - оно должно быть упругим и не липким. Разогрейте масло на сковороде. Из теста слепите 4-5 плоских лепешек и обжарьте на горячем масле с двух сторон под крышкой. С одной стороны лепешки приготовятся примерно за 10 минут.

Хлеб на молоке в мультиварке

Пшеничная мука - 4 стак.

Сода - 1 ч.л.

Молоко (можно заменить кефиром или ряженкой) - 1,5 стак.

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Семена льна и подсолнечника по желанию - 2 чайн.л.

В глубокую миску просеять муку с содой. Добавить соль и, по желанию, семечки. Молоко слегка подогреть в микроволновке и вмешать в тесто. Подсолнечным маслом смазать чашу мультиварки. Из теста сформировать буханку и выложить в чашу.

Поставить на 15 минут на режим "Подогрев", чтобы тесто поднялось. Затем поставить на 60 минут в режиме "Выпечка". В середине выпекания перевернуть хлеб в чаше на другую сторону.

Быстрый пышный хлеб на кефире в духовке

Пшеничная мука - 300 г.

Кефир - 300 мл.

Сахар - 1 чайн.л.

Соль - 1 чайн.л.

Сода пищевая - 0.5 чайн.л.

Кефир для этого рецепта лучше брать пожирнее - так хлеб получится более вкусным. Пшеничную муку просеять в глубокую миску через сито, чтобы насытить тесто кислородом. Добавить к муке сахар и соль, а соду вмешать в кефир. Затем влить кефир к муке и замесить мягкое тесто.

Тесто скатать в шар, выложить в емкость и накрыть полотенцем или пленкой. Оставить на 30 минут. Затем сформировать буханку и выложить на противень или в другую форму для запекания. Выпекать хлеб 20 минут при 220°. Затем уменьшить температуру до 180° и выпекать ещё 30 минут.

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