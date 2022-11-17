Овсяный хлеб готовится очень просто и без хлопот с расстойкой теста. Этот хлеб получится даже у тех, кто никогда не имел дела с выпечкой. Основу теста для него составляют овсяные хлопья. Такой хлеб можно приготовить без муки и дрожжей, но тогда он не будет пышным и воздушным.
Овсяный хлеб без муки и дрожжей
- Яйца - 2 шт.
- Овсяные хлопья - 3 стакана.
- Разрыхлитель для теста - 1 пакетик.
- Йогурт без наполнителей - 1,5 стакана.
- Соль - 2 с.л.
- Грецкие орехи - 2 ч.л. (по желанию).
- Тмин, кунжут, семена подсолнуха - 2 ч.л. (по желанию).
Овсяные хлопья смешать с яйцами и оставить на 10 минут, чтобы они размокли. Добавить йогурт, соль и разрыхлитель, тщательно перемешать. Вмешать измельченные грецкие орехи и семена по желанию. Форму для запекания выстелить пергаментом. Выпекать хлеб 40 минут в разогретой до 180° духовке.
Овсяный хлеб с мукой на воде
- Овсяные хлопья - 150 г.
- Мука - 400 г.
- Вода - 500 мл.
- Свежие дрожжи - 25 г (или 8 грамм сухих).
- Соль - 0.5 чайн.л
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
В большой миске соединить хлопья, соль и дрожжи. Залить смесь теплой водой и перемешать. Оставить на 20 минут для активации дрожжей и набухания хлопьев. Муку просеять несколько раз и постепенно вмешать в тесто, пока оно не загустеет. Муки может потребоваться меньше или больше.
Форму для выпекания хлеба смазать подсолнечным маслом. Выложить хлеб в форму и разровнять сверху лопаткой. Форму нужно заполнить не более, чем наполовину, поскольку хлеб ещё поднимется. Хлеб поставить в холодную духовку и только после этого включить её на 225°. Выпекать хлеб 30 минут. После выпекания достать из формы, накрыть полотенцем и оставить до остывания.