Овсяный хлеб легко готовится и имеет приятный вкус хлопьев.

Овсяный хлеб готовится очень просто и без хлопот с расстойкой теста. Этот хлеб получится даже у тех, кто никогда не имел дела с выпечкой. Основу теста для него составляют овсяные хлопья. Такой хлеб можно приготовить без муки и дрожжей, но тогда он не будет пышным и воздушным.

Овсяный хлеб без муки и дрожжей

Яйца - 2 шт.

Овсяные хлопья - 3 стакана.

Разрыхлитель для теста - 1 пакетик.

Йогурт без наполнителей - 1,5 стакана.

Соль - 2 с.л.

Грецкие орехи - 2 ч.л. (по желанию).

Тмин, кунжут, семена подсолнуха - 2 ч.л. (по желанию).

Овсяные хлопья смешать с яйцами и оставить на 10 минут, чтобы они размокли. Добавить йогурт, соль и разрыхлитель, тщательно перемешать. Вмешать измельченные грецкие орехи и семена по желанию. Форму для запекания выстелить пергаментом. Выпекать хлеб 40 минут в разогретой до 180° духовке.

Овсяный хлеб с мукой на воде

Овсяные хлопья - 150 г.

Мука - 400 г.

Вода - 500 мл.

Свежие дрожжи - 25 г (или 8 грамм сухих).

Соль - 0.5 чайн.л

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

В большой миске соединить хлопья, соль и дрожжи. Залить смесь теплой водой и перемешать. Оставить на 20 минут для активации дрожжей и набухания хлопьев. Муку просеять несколько раз и постепенно вмешать в тесто, пока оно не загустеет. Муки может потребоваться меньше или больше.

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Форму для выпекания хлеба смазать подсолнечным маслом. Выложить хлеб в форму и разровнять сверху лопаткой. Форму нужно заполнить не более, чем наполовину, поскольку хлеб ещё поднимется. Хлеб поставить в холодную духовку и только после этого включить её на 225°. Выпекать хлеб 30 минут. После выпекания достать из формы, накрыть полотенцем и оставить до остывания.

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